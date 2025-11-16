Псковcкая обл.
Полугодовые учения начнутся на полигоне «Завеличье» с 1 декабря

18.11.2025 10:55|ПсковКомментариев: 0

Командование 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии информирует жителей Псковской области о проводимых мероприятиях на полигоне Завеличье, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В период с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года ежедневно с понедельника по воскресенье, включая праздничные и выходные дни, с 08.00 до 01.00 на учебных объектах огневого комплекса, танкодроме, автодроме, на учебно-тактических полях полигона Завеличье, находящемуся в 1 километре от окраины Пскова (район Кислово), будут проводиться стрельбы и вождение автомобильной и бронетанковой техники.

Жителей предупреждают, что нахождение на территории и вблизи границ полигона Завеличье опасно для жизни.

Лица, проникшие на территорию объектов полигона, будут задержаны и переданы органам полиции.

Особо просят быть внимательными жителей близлежащих населенных пунктов. 

Источник: Псковская Лента Новостей
