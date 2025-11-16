Общество

В Псковском округе ТОСы благоустраивают воинские захоронения

В Псковском муниципальном округе реализуют проекты по благоустройству воинских захоронений в честь 80-летия Великой Победы, сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в сети «ВКонтакте». Она подчеркнула, что инициатива исходит от территориальных общественных самоуправлений (ТОС).

Фото здесь и далее: страница в сети «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой

ТОС «Кирово» совместно с администрацией Краснопрудской волости завершил благоустройство воинского захоронения в деревне Токарево. На территории вокруг двух памятников погибшим воинам вырубили кустарник, выровняли площадку, вывезли мусор, уложили брусчатку, установили оградки и малые архитектурные формы.

Работы выполнили в рамках регионального гранта с софинансированием из местного бюджета.

Также активисты ТОС «Аллейный» в деревне Верхолино подготовили площадку и установили стелу на местном мемориале. Эти работы также профинансировали за счет регионального гранта и местного бюджета.

ТОС «Гверздонский» в деревне Чухонские Заходцы привел в порядок захоронение расстрелянных мирных жителей: обустроили комфортный и безопасный подход к месту захоронения.

«Проекты, связанные с увековечением павших за Родину воинов и безвинно пострадавших мирных жителей, имеют большое значение и в плане благоустройства, и как дань памяти героическому поколению Великой Отечественной войны! Спасибо за ваш труд!» - отметила в своем посте Наталья Фёдорова.