Общество

Аналитики назвали среднюю стоимость наборов новогодних украшений

19.11.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Минимальный набор новогодней атрибутики из елок и украшений обойдется россиянам в 5,2 тысяч рублей. Об этом сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Это на 13% выше уровня прошлого года.

Новый год-2024 в Псковской области: первые детали : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Так, средняя цена искусственной ели в этом году составляет 3,6 тысяч рублей — стоимость в этом году выше на 15%, чем в прошлом, добавили в «Чек Индекс». Подорожали и гирлянды — за них придется заплатить 593 рубля, прирост в 13%. Стоимость набора елочных игрушек выросла на 16%, до 497 рублей, елочной звезды — на 6%, до 305 рублей, а мишуры — на 8%, до 159 рублей.

«Новогодние товары массово появились во многих магазинах и на онлайн-площадках раньше, уже в конце сентября. Это способствовало более раннему старту продаж и высоким объемам в октябре», — указали там.

Аналитики полагают, что с выпадением снега и приближением декабря под влиянием предпраздничного ажиотажа ожидается продолжение роста покупок в более бюджетном, массовом сегменте, пишут «Известия».

Рейтинг@Mail.ru