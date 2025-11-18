Общество

Жители Псковской области спят более трети суток

Жители Псковской области посвящают сну более трети суток — 36,6%. В сутки ему отведено в среднем за день недели более 8,5 часов, следует из данных Псковстата.

Изображение сгенерировано Шедеврум

По данным выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населения в возрасте от 15 лет и старше за 2024 год, жители региона тратят на работу 14,3%.

На домашние дела уходит 17,5%, в то время как на свободное время — 14,4%, за личной гигиеной следят 12,1% времени, и на прочее остается лишь 5,1%.