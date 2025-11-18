Общество

Международная конференция по сопровождению людей с нарушениями развития пройдет в Пскове

Российско-белорусская конференция «Жизнь с достоинством. Образование и комплексное сопровождение детей и взрослых с нарушением интеллекта, тяжелыми множественными нарушениями развития» пройдет в Псковской области 20—21 ноября. Конференция посвящена вопросам развития образования, социального обслуживания и комплексного сопровождения детей и взрослых с ментальными нарушениями в Российской Федерации и Республике Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

На площадке Псковского государственного университета мероприятие объединит руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь в сфере образования и социальной защиты населения, представителей центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, некоммерческих организаций, родительских объединений и т. д.

Участники конференции обсудят преемственность работы организаций и специалистов в процессе образования и социализации детей и взрослых с ментальными нарушениями, а также использование альтернативной и дополнительной коммуникации в процессе образования и социального взаимодействия в условиях помогающей организации и за ее пределами. Кроме того, внимание участников конференции будет уделено вопросам подготовки специалистов для работы с детьми и взрослыми с ментальными нарушениями, подготовке обучающихся к трудовой и социальной занятости и сопровождаемому проживанию.

В программе конференции — пленарные доклады, стратегические сессии, круглые столы и мастер-классы. Для желающих познакомиться с опытом практической работы организаций, обеспечивающих образование и сопровождение детей и взрослых с выраженными нарушениями интеллекта, с тяжелыми множественными нарушениями развития будет организовано посещение структур ранней помощи, дошкольного и школьного образования детей, занятости и сопровождаемого проживания взрослых.

Конференция проводится Министерством науки и высшего образования РФ, ПсковГУ, Федеральным ресурсным центром по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития, Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области.

Организаторы конференции отмечают, что согласно данным статистики число людей с ментальными нарушениями растет с каждым годом во всех странах мира. Специалисты в области здравоохранения, образования, социальной защиты ищут оптимальные способы оказания помощи в развитии и образовании особенных детей, в социализации и доступной занятости взрослых людей. В Псковской области выстроена семейно-центрированная система комплексного сопровождения детей и взрослых с ментальными нарушениями от рождения до преклонного возраста, обеспечивающая раннюю помощь, образование, занятость и сопровождаемое проживания таких детей и взрослых, позволяющая достигать включение лиц с ментальными нарушениями в активную жизнь общества. Именно поэтому местом проведения конференции является город Псков.