ИТ-холдинг Т1: Ожидание, что нейросети «уволят» программистов, остается мифом

Прогноз о том, что искусственный интеллект приведет к массовому сокращению разработчиков, не оправдывается. Компании только увеличивают найм, так как потребности в цифровых инструментах продолжают расти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ИТ-холдинге Т1.
Выступая на сессии «ИИ развивается: как человеку выиграть в конкурентной борьбе с алгоритмам», Сергей Голицын подчеркнул, что на практике не наблюдается ситуации, при которой ИИ действительно вытесняет людей из профессии. Да, многие компании ищут способы оптимизировать бизнес-модели, и первыми с рисками увольнения сталкиваются начинающие специалисты.
Считается, что задачи и функционал джуниора часто рутинны и сравнительно примитивны, и ИИ сегодня вполне способен его воспроизводить. Кроме того, с внедрением современных генеративных инструментов, таких как Copilot, производительность одного сотрудника ощутимо возрастает, и компаниям уже не требуется нанимать дополнительных специалистов. Следование этой стратегии способно затормозить развитие бизнеса, уверен Сергей Голицын.
«Задача отрасли — идти в сторону снижения внутренних издержек на разработку, повышая эффективность за счёт новых технологий, а не за счёт сокращения кадрового резерва», — уверен эксперт.