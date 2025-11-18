Общество

В преддверии зимы количество лебедей в Изборске увеличилось

С наступлением зимних холодов Изборск встречает своих пернатых гостей — лебедей, которые гнездятся в живописной Изборско-Мальской долине, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

По словам сотрудников музея, число особей достигает 50, а иногда – и 70 особей.

Сотрудники напомнили гостям, что в качестве подкормки для водоплавающих птиц – уток и лебедей – лучше всего подходят овёс, ячмень, пшеница, овсянка, варёная перловая крупа.

Ранее лебедя заметили на реке Великой в Пскове.