Общество

Порядок предоставления сведений о доходах главами и депутатами округов обсудили в Собрании

Проект о внесении изменений в закон «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Псковской области, и лицами, замещающими государственные должности Псковской области, гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в расположенных на территории Псковской области муниципальных образованиях, и лицами, замещающими данные муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» обсудили депутаты комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Частью 20 статьи 19 федерального закона № 33-ФЗ установлено, что лицо, замещающее должность главы муниципального образования, одновременно замещает государственную должность субъекта Российской Федерации и муниципальную должность.

Закон области №600-ОЗ определяет порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для лиц, замещающих государственные должности Псковской области (статья 1), а также для лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях Псковской области (статья 1.1).

Во избежание неоднозначного толкования проектом закона предлагается установить, что к лицам, замещающим должность главы муниципального образования, порядок предоставления сведений о доходах, установленный статьей 1 закона области № 600-ОЗ, не применяется.

Также предлагается установить порядок представления сведений о доходах временно исполняющим полномочия главы муниципального образования.

Кроме того, предлагаются изменения в пункт 3.1 статьи 1.1 закона области № 600-ОЗ в целях уточнения порядка предоставления сведений о доходах депутатами представительного органа муниципального образования, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе.

Принятие закона Псковской области не повлечет за собой дополнительных расходов областного бюджета.

«Глава округа, муниципальный депутат, областной депутат. Я так и не понял, кто подает сведения о доходах?» - поинтересовался депутат Псковского областного Собрания от «Единой России» Олег Савельев.

«Депутат подает в течение четырех месяцев после получения мандата, глава муниципального округа подает», - ответил начальник управления по вопросам противодействия коррупции Псковской области Геннадий Егоров.