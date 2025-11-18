Общество

Новые областные награды и миллионные гранты для ТОС одобрил законодательный комитет Собрания

Комитет по законодательству и местному самоуправлению под председательством Алексея Севастьянова продолжил парламентское обсуждение проекта областного бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, начатое на площадке регионального парламента. Как и на заседаниях других комитетов, с докладом выступила вице-губернатор — министр финансов Татьяна Баринова, представившая основные параметры бюджета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Работа выполнена огромная», — прокомментировал законопроект в целом председатель комитета Алексей Севастьянов и задал вопрос не о цифрах, а о новой процедуре общественного обсуждения главного финансового документа региона. Парламентарий поинтересовался, проявили ли граждане активность.

Татьяна Баринова сообщила, что в ходе обсуждения поступило 32 вопроса, большинство из которых касались дорог и благоустройства. «Обращения, поступившие через интернет, сформулированы точнее, а предложения — конструктивнее», — отметила министр, оценивая новую форму реализации права граждан на общественный контроль. Комитет поддержал проект бюджета в первом чтении.

Далее депутаты рассмотрели инициативу об учреждении в Псковской области новых региональных наград. Законопроект, внесённый губернатором Михаилом Ведерниковым, предусматривает установление почётных званий:

«Заслуженный работник местного самоуправления Псковской области»;

«Заслуженный работник органов государственной власти Псковской области»;

«Заслуженный экономист Псковской области»;

«Заслуженный работник сферы услуг Псковской области»;

«Заслуженный работник промышленности Псковской области».

Алексей Севастьянов напомнил, что в регионе уже учреждено 19 почётных званий, и после принятия закона их станет 24. Одновременно с увеличением количества наград возрастёт и размер единовременных выплат лауреатам. Нововведение получило поддержку комитета.

В завершение заседания обсудили изменения в государственную программу «Поддержка развития местного самоуправления в Псковской области». Этот вопрос не выносится на сессию Собрания, а рассматривается комитетом с правом рекомендательного решения.

Начальник управления муниципального развития Елена Тимашова сообщила о корректировке финансовых показателей в соответствии с действующим бюджетом и бюджетной заявкой на следующий год. Дополнительные средства предусмотрены на поддержку территориального общественного самоуправления (ТОС). В частности, в 2026 году минимальный размер бюджетной поддержки проектов ТОС повышается до 200 тыс. рублей. Грант на реализацию проектов, прошедших конкурсный отбор, увеличивается с 500 тысяч до 600 тысяч рублей. Кроме того, вводится новая номинация, победитель которой получит один миллион рублей на реализацию проекта.

Алексей Севастьянов уточнил, сколько таких миллионных грантов планируется вручать ежегодно. По словам Елены Тимашовой, — по одному на каждый из 26 муниципальных округов.

Депутат Олег Савельев сообщил, что в его адрес поступило обращение от жителей по поводу задержки финансирования одного из проектов ТОС. Елена Тимашова пояснила, что в связи с новым порядком финансирования 80% средств выделяются сразу после оформления документов, а оставшиеся 20% — только после проверки соответствия выполненных работ заявленному паспорту проекта.

Алексей Севастьянов согласился с необходимостью контроля, но призвал коллег из исполнительной власти проводить проверки оперативнее, чтобы не допускать задержек выплат. Комитет согласовал изменения в госпрограмму.