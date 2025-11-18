Общество

В исправительной колонии пскович заключил церковный брак со своей избранницей

В исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области (пгт. Сосновый Бор Себежского района) состоялось таинство венчания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Осуждённый, отбывающий наказание в учреждении, заключил церковный брак со своей избранницей.



Обряд провёл иерей, настоятель храма Святой Троицы Себежа Василий Нетреба. Он проводит регулярные богослужения и духовное окормление исправительной колонии на протяжении нескольких последних лет.

Мероприятие прошло в храме на территории ИК-6.



Иерей Нетреба отметил, что таинство венчания — важное событие в жизни любого человека. «Для тех, кто находится в местах лишения свободы, оно имеет особое значение, давая надежду на духовное возрождение и создание крепкой семьи после освобождения», — добавил он.