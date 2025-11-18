Общество

Заботу лосихи о детенышах запечатлели фотовушки в Полистовском заповеднике

Кадры заботы о детенышах у лосей запечатлели фотоловушки в Полистовском заповеднике. Фотографиями с Псковской Лентой Новостей поделилась пресс-служба охранной зоны.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

По словам экспертов, для лосей характерна высокая степень родительской заботы, обеспечивающей выживаемость потомства в условиях дикой природы. После восьмимесячного периода беременности у лосей рождается один-два, гораздо реже - три детеныша. Лосята рождаются в мае, покрытые рыжей шерсткой, зрячие, и после непродолжительного вылизывания языком матери быстро становятся на ноги.

Вскоре они способны следовать за лосихой, задача которой как можно быстрее увести детенышей от родовой лежки, что бы не привлекать внимание основных врагов – волков, медведей и рысей. В первые 3–4 месяца жизни главным источником питания малышей является материнское молоко, обеспечивающее необходимый баланс питательных веществ и антител. Самка лося активно защищает детенышей, выбирая укромные места в густой растительности для маскировки запахов.

Мать играет ключевую роль в обучении телят поведению, необходимому для самостоятельного выживания: поиску пищи, ориентации в пространстве и избеганию угроз.

В возрасте около одного года молодые лоси становятся самостоятельными, начинают питаться разнообразной растительной пищей и, как правило, уходя от материнской опеки. Расселение выводка обеспечивает рациональное использование пищевых ресурсов и минимизирует внутривидовую конкуренцию.

Заповедник реализует фотомониторинг при поддержке Президентского фонда.