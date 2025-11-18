Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
где подают лучший завтрак
«Культурный код» крылатые выражения
Работа в «Россети Северо-Запад»
Как устроить свидание мечты?
ESG-активность на Некрасова
Новогодний корпоратив
Завершается строительство «Надвратного дома»
Господин Рейтингомер
Атлас здоровья ЛОНГРИД
вопросы о муниципальной реформе
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Город Рождества
77 лет на страже прав трудящихся
 
 
 
ещё Общество 18.11.2025 10:550 Полугодовые учения начнутся на полигоне «Завеличье» с 1 декабря 20.11.2025 14:070 Назначать выплаты за классное руководство разрешили округам Псковской области с 1 января 20.11.2025 13:540 Первый тур КВН «Астра Видео» среди школ состоится в Пскове 23 ноября 20.11.2025 13:350 Конкурс изобретателей Псковской области собрал рекордное количество участников 20.11.2025 13:250 Изменены границы участков мировых судей в Псковском и Островском округах 20.11.2025 13:150 Заботу лосихи о детенышах запечатлели фотовушки в Полистовском заповеднике
 
 
 
Самое популярное 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 15.11.2025 19:541 Отчисленных студентов из Индии заключили под стражу за кражу в Пскове 13.11.2025 07:302 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы» 16.11.2025 13:401 Фотофакт: Благоустройство территории началось вокруг здания бывшего казино в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Заботу лосихи о детенышах запечатлели фотовушки в Полистовском заповеднике

20.11.2025 13:15|ПсковКомментариев: 0

Кадры заботы о детенышах у лосей запечатлели фотоловушки в Полистовском заповеднике. Фотографиями с Псковской Лентой Новостей поделилась пресс-служба охранной зоны.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

По словам экспертов, для лосей характерна высокая степень родительской заботы, обеспечивающей выживаемость потомства в условиях дикой природы. После восьмимесячного периода беременности у лосей рождается один-два, гораздо реже - три детеныша. Лосята рождаются в мае, покрытые рыжей шерсткой, зрячие, и после непродолжительного вылизывания языком матери быстро становятся на ноги.

Вскоре они способны следовать за лосихой, задача которой как можно быстрее увести детенышей от родовой лежки, что бы не привлекать внимание основных врагов – волков, медведей и рысей. В первые 3–4 месяца жизни главным источником питания малышей является материнское молоко, обеспечивающее необходимый баланс питательных веществ и антител. Самка лося активно защищает детенышей, выбирая укромные места в густой растительности для маскировки запахов.

 

Мать играет ключевую роль в обучении телят поведению, необходимому для самостоятельного выживания: поиску пищи, ориентации в пространстве и избеганию угроз.

В возрасте около одного года молодые лоси становятся самостоятельными, начинают питаться разнообразной растительной пищей и, как правило, уходя от материнской опеки. Расселение выводка обеспечивает рациональное использование пищевых ресурсов и минимизирует внутривидовую конкуренцию.

Заповедник реализует фотомониторинг при поддержке Президентского фонда.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 98 человек
20.11.2025, 14:290 Передачу госимущества муниципалитетам упростили псковские депутаты 20.11.2025, 14:210 Движение на улицах Николая Васильева и Первомайской в Пскове ограничат на несколько дней 20.11.2025, 14:180 В Островском округе планируют открыть новый зал единоборств 20.11.2025, 14:150 К конструктивной работе над бюджетом призвал все уровни власти Александр Котов
20.11.2025, 14:070 Назначать выплаты за классное руководство разрешили округам Псковской области с 1 января 20.11.2025, 14:050 Подрядчика обязали устранить дефекты фасада дома на улице Яна Фабрициуса в Пскове 20.11.2025, 14:000 Авария произошла на перекрестке улиц Вокзальной и Льва Толстого в Пскове 20.11.2025, 13:590 Актёра из «Улицы разбитых фонарей» задержали в Петербурге за изготовление порно с детьми
20.11.2025, 13:540 Первый тур КВН «Астра Видео» среди школ состоится в Пскове 23 ноября 20.11.2025, 13:350 Конкурс изобретателей Псковской области собрал рекордное количество участников 20.11.2025, 13:250 Изменены границы участков мировых судей в Псковском и Островском округах 20.11.2025, 13:210 Новая схема мошенничества грозит псковичам потерей доступа к данным в телефоне
20.11.2025, 13:160 Интерес к оценке стоимости бизнеса в СЗФО вырос более чем в 6 раз — Авито Услуги 20.11.2025, 13:150 Заботу лосихи о детенышах запечатлели фотовушки в Полистовском заповеднике 20.11.2025, 13:110 Получение налоговых льгот для отдельных категорий граждан упростили в Псковской области 20.11.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: По средствам ли живем?
20.11.2025, 13:000 «Придумано и сделано в России»: скульптуры «Барашни»  20.11.2025, 12:530 Правовой статус главы муниципального образования закрепили в Уставе Псковской области 20.11.2025, 12:500 Заслуженные работники промышленности и сферы услуг появятся в Псковской области 20.11.2025, 12:440 Lada и Chevrolet столкнулись на улице Инженерной в Пскове
20.11.2025, 12:430 Издавать «постановления», а не «указы» будет губернатор Псковской области 20.11.2025, 12:390 Писатели Псковской области приглашают на вечер-портрет Натальи Лаврецовой 20.11.2025, 12:370 Студентам псковских колледжей разрешили посещать экскурсии за счет региона 20.11.2025, 12:300 Большинству муниципалитетов Псковской области разрешили не проводить экспертизу нормативных актов
20.11.2025, 12:280 Игорь Дитрих об уменьшении госдолга и увеличении расходов на льготные лекарства 20.11.2025, 12:270 «Сообразим на троих»: По средствам ли живем?  20.11.2025, 12:250 Всемирный день ребёнка: в кафе «СОЛЬ» маленьких гостей ждёт сладкий сюрприз 20.11.2025, 12:240 Законопроект о бюджете территориального ФОМС в Псковской области прошёл первое чтение
20.11.2025, 12:220 Трёх пакистанцев осудили в Себеже за попытку незаконно пересечь границу РФ 20.11.2025, 12:170 Согласительную комиссию по проекту бюджета сформировали псковские депутаты 20.11.2025, 12:140 «Гляделки-посиделки» устроили в Пскове музейщики из «Михайловского». ФОТО 20.11.2025, 12:130 Александр Братчиков: Рост доходов бюджета свидетельствует о повышении эффективности налоговой системы
20.11.2025, 12:100 Проект бюджета Псковской области на 2026 год приняли в первом чтении 20.11.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дмитрием Быстровым 20.11.2025, 12:020 Выставка об истории защиты суверенитета РФ откроется в Пскове 20.11.2025, 12:010 Антон Минаков: За бюджет нужно голосовать, не исходя из идеологии
20.11.2025, 11:580 Минфин утвердил списание порядка 700 млн рублей госдолга с Псковской области 20.11.2025, 11:550 Олег Брячак: Фракция «Справедливая Россия» благодарна, что госдолг не растет 20.11.2025, 11:480 Компенсационные платежи за выброс сточных вод в Пскове хотят уменьшить на 10% 20.11.2025, 11:450 Псковская область находится на 61-м месте по бюджетной обеспеченности
20.11.2025, 11:311 Участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы закроют на год для стройки путепровода 20.11.2025, 11:240 Великолукские лучники завоевали медали на всероссийском турнире «Кубок сильнейших» 20.11.2025, 11:200 «Великий, могучий»: ЕГЭ-2026 по русскому языку — коварство орфографии 20.11.2025, 11:110 Жалобу на конкурс по ремонту дороги в Псковской области признали необоснованной
20.11.2025, 11:060 Спартакиада трудовых коллективов пройдет в Пскове 30 ноября 20.11.2025, 11:000 Стартовала «бюджетная» сессия областного Собрания депутатов 20.11.2025, 10:460 Сергея Самолетова назначили начальником управления Минюста РФ по Псковской области 20.11.2025, 10:350 «Беседка»: Дмитрий Быстров о работе с молодежью в Островском округе
20.11.2025, 10:330 Chevrolet Niva «смяла» багажник Lada Kalina на улице Инженерной в Пскове 20.11.2025, 10:320 Fjord Plaza приглашает псковичей на выставку и день рождения Деда Мороза 20.11.2025, 10:160 Музей-заповедник «Изборск» подготовил специальные предложения на День матери 20.11.2025, 10:050 Госдума рассмотрит в третьем чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы
20.11.2025, 09:560 Работников и ветеранов транспортной отрасли поздравил от депутатов Александр Котов 20.11.2025, 09:410 РФ с 24 ноября запустит эксперименты по маркировке мясных изделий и замороженных продуктов 20.11.2025, 09:150 46% псковичей рассчитывают на получение тринадцатой зарплаты - опрос 20.11.2025, 09:000 Великолучанина арестовали за попытку швырнуть в здание администрации коктейль Молотова
20.11.2025, 08:400 Чемпионат и первенство Пскова по карате пройдут в субботу 20.11.2025, 08:200 В Псковской области насчитывается более 12 тысяч работников транспортной сферы 20.11.2025, 08:000 На Четырех углах в Пскове восстановлено движение налево с двух полос с улицы Максима Горького 20.11.2025, 07:300 День педиатра отмечают 20 ноября
20.11.2025, 07:000 День работника транспорта празднуют в России 20 ноября 19.11.2025, 22:190 Велосипедист Андрей Склюев доехал до Сочи из Екатеринбурга 19.11.2025, 21:410 В исправительной колонии пскович заключил церковный брак со своей избранницей 19.11.2025, 21:200 К зимнему патрулированию трасс Псковской области привлекли 134 единицы спецтехники
19.11.2025, 20:590 Скальпель не исправит: пластический хирург рассказал об опасных последствиях после введения лонгидазы в лицо 19.11.2025, 20:230 В Пскове демонтирован металлический гараж на Октябрьском проспекте 19.11.2025, 19:590 Муниципальные депутаты приняли участие в заседании экономического комитета Собрания 19.11.2025, 19:380 Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на мосту Невского в Пскове
19.11.2025, 19:260 Суд назначил условный срок псковичу за кражу 66 шоколадок и тушенки 19.11.2025, 19:040 На Рижском проспекте в Пскове произошло ДТП 19.11.2025, 18:400 Исполнительный директор псковского отделения «Деловой России» посетила технопарк «Электрополис» 19.11.2025, 18:360 Международная конференция по сопровождению людей с нарушениями развития пройдет в Пскове
19.11.2025, 18:340 В Пскове мужчина предстанет перед судом за хищение велосипеда 19.11.2025, 18:310 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе над бюджетом и процессах в региональном здравоохранении. ВИДЕО 19.11.2025, 18:300 Как выбрать стиль для свидания, рассказали псковичам 19.11.2025, 18:290 Загадка графики: на выставке в Изборске опознали монаха с фото из «Несвятых святых»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru