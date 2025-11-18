Общество

Издавать «постановления», а не «указы» будет губернатор Псковской области

Проект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» приняли депутаты в рамках 49-й сессии Псковского областного Собрания 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В соответствии с изменениями, издание указов губернатора Псковской области не будет осуществляться с 1 января 2026 года.

Форму нормативного правового акта, принимаемого губернатором Псковской области, изменили с «указа» на «постановление», что соответствует части 1 статьи 26 федерального закона от 21.12.2021 №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Практика принятия высшим должностным лицом субъекта РФ нормативных правовых актов в форме постановлений имеется в иных субъектах страны (например, в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Московской, Волгоградской, Тверской, Саратовской областях.

Законопроект принят единогласно в двух чтениях, с учетом таблицы поправок.