Общество

Назначать выплаты за классное руководство разрешили округам Псковской области с 1 января

Проект закона, наделяющий органы местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, приняли депутаты Псковского областного Собрания в рамках 49-й сессии регионального парламента 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Проект разработан в связи с тем, что на территории Псковской области завершилось преобразование муниципальных районов в муниципальные округа, поэтому в закон №1637-ОЗ предлагается внести соответствующие изменения.

Предлагается предусмотреть вступление в силу разработанного закона Псковской области с 1 января 2026 года.

Отмечается, что принятие закона не повлечет необходимости выделения дополнительных средств из областного бюджета.

«Министерство образования просит принять изменения в закон в связи с завершением муниципальной реформы», — сообщила с трибуны временно исполняющая обязанности министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая.

Проект закона приняли в двух чтениях.