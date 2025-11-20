Общество

С начала года в больницы и поликлиники Псковской области трудоустроились 92 врача

Система здравоохранения Псковской области в этом году получила значительное пополнение. С начала года в больницы и поликлиники региона трудоустроились 92 врача и 173 средних медицинских работника. Общий прирост кадров составил 265 специалистов, что на 50 человек больше, чем за прошлый год. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день уже трудоустроены:

84 выпускника по целевому обучению – это и врачи, и средний медперсонал;

61 ординатор на должность врача-стажера.

«По программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" к нам приехали и уже работают 20 врачей и 12 фельдшеров. Еще пятеро специалистов планируем трудоустроить до конца года», — уточнил Михаил Ведерников.