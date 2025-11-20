Общество

На гастро-ярмарке в Витебске представлена продукция Псковской области

20 ноября в Витебске открылась презентационная площадка с гастрономической выставкой-ярмаркой «Территория вкуса», сообщили Псковской Ленте в Фонде инвестиционного развитии Псковской области. На гастро-ярмарке представлена продукция Псковской области.

Фото: Фонд инвестразвития Псковской области

«Гости смогут познакомиться с лучшими гастрономическими традициями Псковской области: аутентичные вкусы, бережно сохранённые и представленные с особой любовью к каждому посетителю. Вас ждет всё самое вкусное с любовью из Псковской области!» - рассказали в фонде.

Среди участников гастро-ярмарки представлены: «Псковский каравай», ИП Корочкин А.С. (виноградные улитки), «Себежанка» (пряники, кондитерская продукция), ИП Сальный С.А. (сырная продукция), «КФК Заповедник» (сидр), «Деревенский разносол» (чай, варенье, сбитень), «Демидовская тушенка», «Сырная лиса», «Псковские цукаты».

Ярмарка проходит 20–21 ноября в концертном зале «Витебск».