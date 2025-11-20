Общество

Почему некоторые пары предпочитают заводить животных вместо детей, рассказал психолог

Некоторые современные пары предпочитают заводить животных вместо детей. Психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин поделился своими наблюдениями о причинах такого поведения и его возможных последствиях. По мнению эксперта, одной из главных причин является изменение восприятия ответственности.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Многие современные пары, особенно те, что воспитывались в поколениях с более слабой подготовкой к родительству, ощущают недостаток уверенности в своих силах и знаниях. Сегодня, с появлением интернета и множества информационных ресурсов, появляется понимание, что воспитание — это гораздо более сложный и ответственный процесс, и не все готовы к нему», — объясняет психолог.

Сергей Лунюшин отметил, что ответственность за ребенка — это огромная нагрузка, требующая времени, сил и эмоциональных ресурсов. Многие молодые люди боятся этой ответственности и предпочитают не рисковать, выбирая в качестве «заменителя» животное. Оно требует ухода и заботы, но при этом уровень ответственности значительно ниже, чем при воспитании человека.

«У некоторых людей есть внутренний порыв к материнству или отцовству, который они реализуют через заботу о питомцах. То есть, это способ удовлетворения собственных родительских инстинктов без необходимости вступать в полноценные родительские обязательства», — пояснил он.

Интересной особенностью современного поведения является использование слов «папа», «мама», «сынок» при обращении к животным. Это, по мнению Лунюшина, говорит о том, что у человека есть потребность в заботе и ответственности, которая проявляется через отношения с питомцами. Такой язык помогает формировать эмоциональные связи, удовлетворяя внутренние потребности.

Психолог противопоставил нынешние молодые поколение прошлому — советским детям 50-60-х годов, рожденным в тяжелые эпохи. Тогда родители редко задумывались о воспитании как о сложном деле — важно было накормить, одеть и обеспечить базовые потребности. В результате сформировался другой культурный подход к родительству, который сегодня постепенно меняется под влиянием информации и новых взглядов, пишет RuNews24.ru.

«Одна из ключевых причин отказа от детей — страх неготовности взять ответственность. Множество молодых людей, не получившие хорошего примера воспитания, не уверены, как правильно воспитывать. Они боятся ошибок, не знают, с чего начать, и в итоге предпочитают обходить эти сложности стороной. Дополнительно, некоторые боятся потерять свой комфорт, связанный с родами и грудным вскармливанием, а также испытывают опасение потерять личное пространство и свободу. В результате организм и сознание ищут альтернативы — питомцев, которых можно любить и заботиться, не нарушая привычный образ жизни», — уточнил Лунюшин.