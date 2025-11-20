Общество

«Прессинг»: Инсайды против фактчекинга, победа агентства ОБС и право первой новости. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 21 ноября.

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили, как современные медиа, стремясь первыми выдать аудитории информацию, пренебрегают фактчекингом и в итоге выдают вместо объективных новостей фейки или мнения под видом фактов. Повестка выглядит забитой событиями, но на самом деле ничего не происходит, а потребители контента теряют важную информацию в потоке белого шума. А с другой стороны, акторы политических процессов скрывают за маской подобных инсайдов действительно важную информацию.

Ведущие поговорили о том, почему так произошло, и дали советы, как следить за информационной повесткой, оставаясь при этом в здравом уме.