Общество

В Псковском филиале университета ФСИН России состоялся семинар, посвященный психолого-педагогическим работе

В Псковском филиале университета ФСИН России состоялся межвузовский семинар, посвященный психолого-педагогическим работе с осужденными и сотрудниками УИС, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

В работе научно-методического семинара, организованного кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Псковского филиала университета, приняли участие курсанты образовательных организаций высшего образования ФСИН России, а также студенты Алтайского государственного университета.

«Обмен и внедрение передового положительного опыта в области организации психолого-педагогической, воспитательной и социальной работы в территориальных органах ФСИН России, а также выработка практических рекомендаций по повышению эффективности взаимодействия специалистов и улучшению условий ресоциализации осужденных – основная цель нашего мероприятия, которое стало уже традиционным, ежегодно собирая большое количество участников», – отметила начальник кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Псковского филиала университета ФСИН России Оксана Макаркина.

В ходе семинара работали две дискуссионные площадки: «Актуальные подходы и успешные практики психолого-педагогической работы с подозреваемыми и обвиняемыми и осужденными» – в очном формате и «Обзор передового опыта психолого-педагогической, воспитательной и социальной работы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» – в дистанционном формате.

Курсанты Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний, академии ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН России, Владимирского юридического института ФСИН России под руководством научных руководителей представили более 40 докладов, среди которых – «Психокоррекция самоотношения как детерминанты социального поведения осужденных, совершивших против половой неприкосновенности и половой свободы личности: передовой положительный опыт УФСИН России по Воронежской области», «Психокоррекционная программа, способствующая процессу ресоциализации, «Формирование социальной компетентности как психологического ресурса развития личности осужденного» («Дорога домой»): передовой положительный опыт ГУФСИН России по Новосибирской области», «Использование позитивной психотерапии в профилактической работе с осужденными, склонными к совершению суицида: передовой положительный опыт УФСИН России по Тверской области» и другие выступления, основанные на научных исследованиях на примере работы УФСИН России по республикам Марий Эл, Адыгея, Тыва, Удмуртской Республике.

Особое внимание участники мероприятия уделили актуальным проблемам работы с осужденными, включая коррекцию девиантного поведения, повышение мотивации к труду, а также интеграцию осужденных в общество после освобождения.