Общество

По вопросам цифровой маркировки товаров в Роспотребнадзор по Псковской области поступило более 40 обращений

С 3 по 13 ноября Роспотребнадзор провел «горячую линию» по вопросам цифровой маркировки товаров. За время работы консультационного проекта специалисты ведомства ответили на 41 обращение граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Больше всего обратившихся интересовали вопросы, касающиеся обязательной маркировки товаров, – на них пришелся 51% всех обращений. На втором месте по популярности – вопросы об осуществлении надзора за маркированной продукцией – 29%, на третьем – о государственной системе цифровой маркировки товаров «Честный знак» – 14,6%,

Также в числе востребованных тем оказались:

выявление немаркированной продукции,

возможности мобильного приложения «Честный знак»

В ходе работы «горячей линии» жалоб не поступало.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что обязательной маркировке подлежат товары более чем из 30 товарных групп. Отсканировав код маркировки через мобильное приложение «Честный знак», потребитель может получить сведения о производителе, месте изготовления, составе товара и документах о соответствии. Также через приложение можно направить жалобу – обращения передаются в контрольные органы для рассмотрения и принятия мер. Контроль за маркировкой товаров осуществляет Роспотребнадзор.