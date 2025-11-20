Общество

В Великих Луках состоялась конференция, посвящённая 160-летию со дня рождения Патриарха Тихона

Научно-практическая конференция «Духовный путь Земли Великолукской» стала заметным событием регионального этапа XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений. Об этом пишет сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков в соцсети ВКонтакте.

Фото: Дмитрий Белюков / ВКонтакте

Конференция состоялась в Великих Луках 20 ноября и была посвящена 160-летию со дня рождения и 100-летию со дня блаженной кончины Патриарха Московского и Всея Руси Тихона.

Программа включала: экскурсии, выставки, доклады, презентации, дискуссии.

В конференции приняли участие 22 докладчика из Великих Лук, Торопца, Твери, Москвы, Новосокольников и Куньи.

«От лица оргкомитета благодарю коллег за слаженную работу. Уверен, что наша совместная работа будет продолжена», - пишет Дмитрий Белюков.

В своём выступлении депутат обобщил опыт 10-летнего сотрудничества Великолукского городского краеведческого общества и Великолукской епархии (2016-2025 годов).