В Великих Луках состоялась конференция, посвящённая 160-летию со дня рождения Патриарха Тихона

Научно-практическая конференция «Духовный путь Земли Великолукской» стала заметным событием регионального этапа XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений. Об этом пишет сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков в соцсети ВКонтакте.
Фото: Дмитрий Белюков / ВКонтакте
Конференция состоялась в Великих Луках 20 ноября и была посвящена 160-летию со дня рождения и 100-летию со дня блаженной кончины Патриарха Московского и Всея Руси Тихона.
Программа включала: экскурсии, выставки, доклады, презентации, дискуссии.
В конференции приняли участие 22 докладчика из Великих Лук, Торопца, Твери, Москвы, Новосокольников и Куньи.
«От лица оргкомитета благодарю коллег за слаженную работу. Уверен, что наша совместная работа будет продолжена», - пишет Дмитрий Белюков.
В своём выступлении депутат обобщил опыт 10-летнего сотрудничества Великолукского городского краеведческого общества и Великолукской епархии (2016-2025 годов).