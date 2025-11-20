Общество

У Псковской области и Республики Беларусь широкие перспективы для сотрудничества - Александр Котов

Дни Псковской области во второй раз состоялись в городе Витебске Республики Беларусь. Мероприятие было организовано в целях развития двустороннего сотрудничества между соседними регионами дружественных стран, согласно договорённостям между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

С официальным визитом Витебск посетила представительная делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. В её состав вошли председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-губернаторы, региональные министры и представители правительства области. В деловой программе встречи также приняли участие эксперты в аграрной отрасли, туристической, образовательной и молодёжной сферах.

Мероприятия начались с возложения цветов к Вечному огню на мемориале в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы.

Затем состоялось 11‑е заседание Рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Псковской областью Российской Федерации под председательством губернатора Михаила Ведерникова и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Натальи Петкевич. В ходе встречи было отмечено ежегодное увеличение товарооборота между Республикой Беларусь и Псковской областью, а также развитие совместных проектов в различных сферах, для реализации которых с каждым годом находятся всё новые и новые подходы.

«У Республики Беларусь и Псковской области есть широкие перспективы для сотрудничества. Важно объединить усилия с обеих сторон, чтобы привлекать бизнес, представителей культурного сообщества, преподавателей, молодёжь, жителей, туристов — всех, кто может воспользоваться возможностями, предоставляемыми обеими сторонами. В ходе обсуждений прозвучало немало предложений по совершенствованию совместной работы. Особо подчёркивалась необходимость развивать не только официальное взаимодействие, но и живые деловые контакты, основанные на дружеских отношениях. Такой подход будет способствовать укреплению партнёрства и, как следствие, более эффективному развитию как Псковской области, так и Республики Беларусь во всех сферах сотрудничества», - прокомментировал итоги заседания Рабочей группы спикер Александр Котов.

Параллельно прошли тематические круглые столы. Участники встреч поделились опытом и выработали совместные шаги по сохранению общей исторической памяти, развитию образования, молодёжной политики, занятости, туризма и повышению качества жизни населения.

Кроме того, в Витебске была организована презентационная ярмарка делового потенциала Псковского региона. Псковские фермеры и предприниматели представили на площадке свою продукцию. Культурной частью программы стало выступление музыкантов Детской филармонии Псковской области в концертном зале «Витебск».

Напомним, впервые дни региона в братской республике состоялись в 2023 году и вызвали яркий отклик у витебчан. В 2022 и 2024 годах ответные Дни Витебской области проводились в Пскове, и тоже вызвали большой интерес, как у жителей, так и у предпринимательского сообщества.