Опытом по работе с молодежью на форумах обменялись представители Псковской и Витебской областей

Круглый стол на тему «Развитие международного молодежного сотрудничества» прошел между представителями Министерства молодежной политики Псковской области и Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома. Мероприятие состоялось в рамках Дней Псковской области в Витебске, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Правительство Псковской области

Стороны обсудили актуальные вопросы в сфере молодежной политики, подвели итоги совместных мероприятий этого года. Особое внимание уделили взаимодействию молодежи двух стран в рамках празднования годовщины 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Например, поисковые отряды из Республики Беларусь приняли участие в поисковых экспедицях «Вахты памяти» на Псковской области.

Главным мероприятием стала Международная встреча на Кургане Дружбы. По итогам форсайт-сессии Международного военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» был разработан совместный проект «Наши Герои». Проект стал победителем конкурсного отбора молодежных инициатив Псковской области, в рамках которого уже создается серия роликов с рассказами о семейных историях Героев Великой.

В ходе круглого стола его участники наметили и план работы на ближайшее будущее, в особенности — участие молодежи в белорусско-российском образовательно-патриотическом лагере «Курган-2026» в Верхнедвинском районе Витебской области.

Также представители молодежной сферы двух областей обменялись опытом по работе с молодежью на форумах, по предупреждению и предотвращению деструктивных явлений среди молодежи, а также по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.