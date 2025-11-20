Псковcкая обл.
Общество

Перелётные птицы задержались в Пушкинском Заповеднике. Фото

22.11.2025 19:20|ПсковКомментариев: 0

Шумный «птичий базар» удалось застать около музея-усадьбы «Михайловское» сотруднику Государственного Пушкинского Заповедника Алексею Михайлову. Кадры, на которых запечатлены белые цапли, лебеди-шипуны и дикие утки-кряквы, удачливый фотоохотник разместил в новом посте на своей странице в социальной сети под заголовком «Утром у Михайловского».

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, музей-заповедник «Михайловское»

«Случается, что те или иные перелётные птицы остаются в заповеднике на зимовку. Будет ли так и на этот раз, или же капризная погода нынешнего года просто “смешала пернатым карты“, и они отправятся в тёплые края позднее обычного — покажет время. Белые цапли, кстати, обычно улетают на юг позже, чем большинство других птиц, да и основные места их зимовки находятся относительно недалеко — это страны Центральной и Западной Европы» — прокомментировали фотографии в «Михайловском».

 

В «Михайловском» также напомнили, что музей-заповедник не случайно имеет статус не только историко-литературного, но ещё и природно-ландшафтного: здешние флора и фауна чрезвычайно разнообразны. Так, например, только птиц на территории музея — как минимум 131 вид. Такие данные приводит в своей книге «Животный мир Пушкинского Заповедника» («Михайловская пушкиниана», вып. 55, Псков, 2012) псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов, ссылаясь на исследования, проведённые в период с 2007 по 2010 год специалистами Псковского Государственного педагогического университета имени С.М. Кирова (сейчас — Псковский государственный университет). И не случайно музейщики «Михайловского» считают здешний растительный и животный мир одной из самых ценных заповедных «коллекций», хотя в фондовых документах его представители, конечно, не значатся. «Таких же птиц, такие же цветы и деревья видел здесь и Пушкин», — всегда напоминают своим слушателям экскурсоводы, сопровождая гостей в прогулках по старинным усадебным паркам или просто акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
