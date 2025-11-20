Общество

Первые пять экоуроков провели в псковских школах

Первые пять экоуроков проведено в псковских школах рамках регионального проекта «Зеленая область», сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель проекта.

На занятиях для учащихся 1-6 классов руководитель проекта Сергей Елизаров рассказывает о важности охраны лесов, для чего нужно сажать деревья и что будет если не ухаживать за саженцами. Большое внимание на уроках уделяется участию в акциях по сбору макулатуры и как правильно подготовить сырье к сдаче. Одна школа может собрать до тонны макулатуры и спасти 17 деревьев.