Первые пять экоуроков провели в псковских школах

Первые пять экоуроков проведено в псковских школах рамках регионального проекта «Зеленая область», сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель проекта.
На занятиях для учащихся 1-6 классов руководитель проекта Сергей Елизаров рассказывает о важности охраны лесов, для чего нужно сажать деревья и что будет если не ухаживать за саженцами. Большое внимание на уроках уделяется участию в акциях по сбору макулатуры и как правильно подготовить сырье к сдаче. Одна школа может собрать до тонны макулатуры и спасти 17 деревьев.
В дальнейшем, ученики смогут поучаствовать в высадках саженцев и посетить лесопитомники. Предполагается, что практическая деятельность подтолкнет на развитие в регионе школьных лесничеств. В рамках проекта планируется провести 30 экоуроков, организовать 20 акций по высадкам саженцев и провести две фотовыставки в городских парках.
Проект «Зеленая область» был инициирован губернатором, главная цель которого является озеленение Псковского региона.