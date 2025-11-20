Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний корпоратив
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Работа в «Россети Северо-Запад»
Господин Рейтингомер
ESG-активность на Некрасова
«Культурный код» крылатые выражения
Как устроить свидание мечты?
где подают лучший завтрак
Завершается строительство «Надвратного дома»
история буквы «Ё»
Дорогу педагогу
Город Рождества
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
вопросы о муниципальной реформе
77 лет на страже прав трудящихся
 
 
 
ещё Общество 20.11.2025 15:180 «Дневной дозор»: Стоит ли запрещать продажу вейпов в России? 23.11.2025 18:300 Великолукский отряд «След» тренирует собак для поиска пропавших людей 23.11.2025 18:000 Дорожные полицейские встретились с порховскими школьниками и пенсионерами 23.11.2025 17:000 Снег и переохлаждённый дождь прогнозируют в Псковской области 24 ноября 23.11.2025 16:000 Фотофакт: В Пскове установили новые украшения к Новому году 23.11.2025 15:400 Сильный снег ожидается по Псковской области с периода 20-23 часов 23 ноября
 
 
 
Самое популярное 21.11.2025 21:003 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 16.11.2025 13:401 Фотофакт: Благоустройство территории началось вокруг здания бывшего казино в Пскове 18.11.2025 20:030 Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Дорожные полицейские встретились с порховскими школьниками и пенсионерами

23.11.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

В рамках проведения социально-значимого профилактического мероприятия «Засветись» инспектор Госавтоинспекции ОМВД России по Порховскому району провела для ребят 3-х и 4-х классов школы № 3 мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области

В начале встречи гостья из полиции рассказала ученикам о важности использования световозвращателей на верхней одежде и рюкзаках школьников в темное время суток, особенно при движении за пределами населенного пункта. Закрепив теоретические знания, ребята с принялись за дело. Своими руками они создавали себе маленькие брелоки безопасности, которые потом разместили на рюкзаках и куртках.

Как отмечают в управлении, практическая часть занятия очень понравилась учащимся. Они с увлечением принимали участие в этом задании, проявляя свою творческую фантазию. С помощью фотографий сделанных работ подопечные смогли наглядно убедиться как «работают» светоотражатели и обещали инспектору постоянно следить за наличием своего полезного аксессуара и не нарушать Правила дорожного движения.

 

«Уважаемые родители! Помните, что безопасность детей – это ваша ответственность! Проследите, чтобы ваш ребенок был в безопасности на дороге и носил светоотражающие элементы, особенно в темное время суток», - обратили внимание в Госавтоинспекции.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» младший лейтенант полиции Мария Масловская в ходе акции «Засветись» провела профилактическую беседу с членами Союза пенсионеров России. Она призвала пожилых людей обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде. Как показывает практика, даже простая наклейка или брелок делают пешехода заметным для водителя за 150-200 метров, что помогает избежать наезда.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 155 человек
23.11.2025, 18:300 Великолукский отряд «След» тренирует собак для поиска пропавших людей 23.11.2025, 18:000 Дорожные полицейские встретились с порховскими школьниками и пенсионерами 23.11.2025, 17:300 При храме святого Александра Невского состоялась лекция о Псковском епископе 23.11.2025, 17:000 Снег и переохлаждённый дождь прогнозируют в Псковской области 24 ноября
23.11.2025, 16:300 Концерт пианиста Ивана Колбашова пройдёт в Пскове 23.11.2025, 16:000 Фотофакт: В Пскове установили новые украшения к Новому году 23.11.2025, 15:400 Сильный снег ожидается по Псковской области с периода 20-23 часов 23 ноября 23.11.2025, 15:200 Первые пять экоуроков провели в псковских школах
23.11.2025, 15:000 В Псковской области мошенники стали представляться курьерами 23.11.2025, 14:400 «Придумано и сделано в России»: коллекция интерьерных скульптур 23.11.2025, 14:200 Псковские активисты заняли десять призовых мест в финале конкурса «Большая перемена» 23.11.2025, 14:000 Презентация сборника псковских путеводителей XIX века состоялась в библиотеке на Конной
23.11.2025, 13:400 Сезон Школьной лиги КВН «Астра Видео» открыли в псковском Доме молодежи. ФОТО 23.11.2025, 13:200 В псковском Дендропарке замечены два лебедя 23.11.2025, 13:000 Выставка «Урок равновесия» в Изборске представляет счеты 23.11.2025, 12:400 Фестиваль-лаборатория танцевального проекта «Проекция» пройдёт в Пскове
23.11.2025, 12:200 Музейное кафе «Блинная» в Изборске будет закрыто на санитарный день 23.11.2025, 12:000 Спортивный комплекс «Олимп» принял Открытый день дзюдо 23.11.2025, 11:300 Появилась новая схема мошенничества в Псковской области 23.11.2025, 11:000 Минздрав России разрешил использование двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов
23.11.2025, 10:300 Молодых аистов переселили в тепло до весны в псковском подворье 23.11.2025, 10:001 Сменился заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИД в Пскове 23.11.2025, 09:300 Международный день акварели отмечается 23 ноября 23.11.2025, 09:000 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 23 ноября
22.11.2025, 22:000 Подвены итоги XXXI юношеских Кутузовских чтений в Пскове 22.11.2025, 21:300 Почти треть российских руководителей составляют женщины - аналитики 22.11.2025, 21:000 В Пыталовском районе возбуждено уголовное дело по факту избиения женщины 22.11.2025, 20:301 Лучшего псковского массажиста 2025 года выберут в декабре
22.11.2025, 20:000 В Госдуме предложили ввести штрафы за изображение храмов без крестов 22.11.2025, 19:400 Псковская детская театральная мастерская «Гвозди» отпраздновала 10-летие 22.11.2025, 19:200 Перелётные птицы задержались в Пушкинском заповеднике. ФОТО 22.11.2025, 18:560 Полиция опровергла слухи о стрельбе по пассажирскому автобусу в Пскове
22.11.2025, 18:400 Опытом по работе с молодежью на форумах обменялись представители Псковской и Витебской областей 22.11.2025, 18:200 Псковича приговорили к почти двум годам колонии за избиение сожительницы из-за ревности 22.11.2025, 18:000 Жительница Пыталовского района предстанет перед судом за хищение алкоголя из магазина 22.11.2025, 17:490 Очевидцы: Неизвестный выстрелил в стекло пассажирского автобуса в Пскове
22.11.2025, 17:400 По случаю своих именин музей-заповедник «Михайловское» презентовал в Пскове новые программы 22.11.2025, 17:281 Памятник Довмонту в Пскове готовят к открытию 22.11.2025, 17:201 Транспортная прокуратура добилась устранения нарушений при ремонте локомотивов в «Дно-Псковское» 22.11.2025, 17:000 Первенство по боксу памяти Героя России Дениса Дементьева объединило около 100 спортсменов в Пскове
22.11.2025, 16:400 Астрономы выкупили метеорит и часть кровли дома в Новгородской области 22.11.2025, 16:200 Прямые рейсы из Мурманска в Псков не появятся в 2026 году 22.11.2025, 16:050 Михаил Ведерников: Товарооборот между Псковской областью и Республикой Беларусь вырос на четверть 22.11.2025, 16:000 У Псковской области и Республики Беларусь широкие перспективы для сотрудничества - Александр Котов
22.11.2025, 15:580 Два автомобиля столкнулись напротив Телецентра в Пскове 22.11.2025, 15:400 Гололедица и до +2 ожидается в Псковской области 23 ноября 22.11.2025, 15:330 Стать участником конференции «Изборск и его округа» желающие могут до 24 ноября 22.11.2025, 15:200 Кубок Псковской области по таврелям состоится в Великих Луках
22.11.2025, 15:000 Многопрофильная инженерная олимпиада проходит в Великих Луках 22.11.2025, 14:400 Международный день сыновей отмечается сегодня 22.11.2025, 14:200 Плановые санитарные работы завершаются в пушкинском «Михайловском» 22.11.2025, 14:000 За конкурсом «Мисс/Миссис Псков 2025» можно будет наблюдать онлайн
22.11.2025, 13:400 «Придумано и сделано в России»: светильник Core 22.11.2025, 13:200 Исследование показало, сколькими российскими компаниями руководят женщины 22.11.2025, 13:001 Названа средняя пенсия по инвалидности в России 22.11.2025, 12:400 Декада инвалидов пройдет в псковском музее в декабре
22.11.2025, 12:200 Как выстроить доверительные отношения с ребенком, рассказал псковский минздрав 22.11.2025, 12:120 Андрей Маковский победил в конкурсе «Знание. Лектор» и получил премию «Дигория» 22.11.2025, 12:000 Изборскую крепость запечатлела в картине посетительница 22.11.2025, 11:400 Радио Sputnik получило премию в номинации «Прогресс года»
22.11.2025, 11:200 До 1 декабря жители Псковской области могут выбрать страховщика для управления пенсионными накоплениями 22.11.2025, 11:000 62 года назад в Далласе убит Джон Кеннеди — 35-й президент США 22.11.2025, 10:401 Сергей Вострецов: Пенсионеры не должны жить от индексации до индексации 22.11.2025, 10:200 Новый проект анонсировала директор конкурсов «Миссис Россия»
22.11.2025, 10:001 Еще около 20 пушкиногорских домовладений подключили к «голубому» топливу 22.11.2025, 09:400 «Миссис Россия-2025»: Я прилетела в Псков с третьего раза 22.11.2025, 09:200 «Ё» - моё: История самой противоречивой буквы русского алфавита 22.11.2025, 09:000 День психолога отмечается сегодня в России
21.11.2025, 22:004 Почему некоторые пары предпочитают заводить животных вместо детей, рассказал психолог 21.11.2025, 22:000 В Псковской области против гриппа привились более 200 тысяч человек 21.11.2025, 21:490 ДТП затрудняет движение на площади Ленина в Пскове 21.11.2025, 21:400 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 22 ноября
21.11.2025, 21:200 Детские футбольные команды поспорили за Кубок областной федерации 21.11.2025, 21:003 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 21.11.2025, 20:400 Представители сферы профобразования Псковской и Витебской областей обсудили совместные проекты и развитие сотрудничества 21.11.2025, 20:350 В Великих Луках состоялась конференция, посвящённая 160-летию со дня рождения Патриарха Тихона
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru