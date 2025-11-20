Общество

Дорожные полицейские встретились с порховскими школьниками и пенсионерами

В рамках проведения социально-значимого профилактического мероприятия «Засветись» инспектор Госавтоинспекции ОМВД России по Порховскому району провела для ребят 3-х и 4-х классов школы № 3 мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области

В начале встречи гостья из полиции рассказала ученикам о важности использования световозвращателей на верхней одежде и рюкзаках школьников в темное время суток, особенно при движении за пределами населенного пункта. Закрепив теоретические знания, ребята с принялись за дело. Своими руками они создавали себе маленькие брелоки безопасности, которые потом разместили на рюкзаках и куртках.

Как отмечают в управлении, практическая часть занятия очень понравилась учащимся. Они с увлечением принимали участие в этом задании, проявляя свою творческую фантазию. С помощью фотографий сделанных работ подопечные смогли наглядно убедиться как «работают» светоотражатели и обещали инспектору постоянно следить за наличием своего полезного аксессуара и не нарушать Правила дорожного движения.

«Уважаемые родители! Помните, что безопасность детей – это ваша ответственность! Проследите, чтобы ваш ребенок был в безопасности на дороге и носил светоотражающие элементы, особенно в темное время суток», - обратили внимание в Госавтоинспекции.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» младший лейтенант полиции Мария Масловская в ходе акции «Засветись» провела профилактическую беседу с членами Союза пенсионеров России. Она призвала пожилых людей обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде. Как показывает практика, даже простая наклейка или брелок делают пешехода заметным для водителя за 150-200 метров, что помогает избежать наезда.