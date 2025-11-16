Общество

Жюри псковского конкурса красоты возглавит директор «Миссис Россия» Алла Маркина

Коллегию жюри в финале ежегодного конкурса «Мисс и Миссис Псков» в 2025 году возглавит директор «Миссис Россия» Алла Маркина, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

В ближайшую субботу, 22 ноября, состоится финал «Мисс и Миссис Псков-2025». В финальной церемонии примут участие 26 женщин и девушек в возрасте от 16 до 57 лет. В двух категориях Мисс и Миссис выберут главных победительниц, а также лучших в топовых номинациях.

Председателем жюри 15-го юбилейного сезона «Миссис Псков» и 21-го сезона «Мисс Псков» станет президент фонда «Планета женщин», директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» — Алла Маркина.

«Стоит отметить тот факт, что Алла Маркина уже более 26 лет проводит конкурсы красоты и своим личным примером показывает важность женского и материнского движения для развития общества и инициатив внутри него. Она одна из первых начала транслировать информацию о том, что женщина — это не только жена и мать, но и успешный предприниматель, общественный деятель, депутат. Подтверждением этому служат сотни женщин по всей России, которые связали свою судьбу с конкурсом "Миссис Россия"!» - подчеркнули организаторы.

Напомним, финал фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2025» состоится 22 ноября и пройдет в СРП «Простория».

Специальной гостей шоу будет Mpho Mogotsi — Mrs Universe Africa из Йоханнесбурга.

Специально приглашенными артистами станут звезды «Россия1» и проекта «Ну-ка все вместе!» — Алексей и Мария Дорохины.

Почетными гостями церемонии финала будут Миссис Россия 2025 — Екатерина Семенова, Миссис Москва 2025 — Марина Куклачева, Миссис Россия 2022 — Нина Банная и еще более 100 королев из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска и других городов.

Напомним, ранее финалистки выступили на шоу талантов.