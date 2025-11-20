Школьник из Великих Лук победил во всероссийском конкурсе «Памяти Героев верны!»

Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги ежегодного всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!». Состязание талантов проходило в третий раз. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении фонда, победителем в номинации «Авторская песня» в возрастной группе от 7 до 13 стал Егор Афанасенко из Великих Лук.
Фото здесь и далее: Фонд «Защитники Отечества» / Псковская область
Участники конкурса представили работы в девяти номинациях: написание эссе и рассказов, посвященных событиям спецоперации и династиям военных, авторские стихотворения, песни, фотографии и рисунки, а также в номинациях от партнеров конкурса – «Движения Первых» и всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Юнармейцу Егору 13 лет, он учится в 7 классе школы №2. С дошкольного возраста занимается в детской школе искусств «Центр» в составе образцового хора мальчиков. С самого раннего детства педагоги прививали ему любовь к русскому фольклору, классической музыке и патриотической песне.
В 2023 году, будучи четвероклассником, Егор занял первое место в школьной научно-исследовательской конференции с презентацией о своем прадедушке – участнике Великой Отечественной войны. Тогда же Егор написал свое первое стихотворение «Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее».
В 2024 году стал победителем городского этапа конкурса «Без срока давности», а также занял второе место в городском конкурсе чтецов «Не властно над памятью время», приуроченном к 82-й годовщине освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. В мае этого же года удостоился чести быть причастным к открытию вечного огня в Острове: вместе с заслуженным коллективом, камерным хором «Кант» Егор исполнил песни «От героев былых времен» и «День Победы».
Уточняется, что стихи об освобождении Донецка и Луганска «Победа будет за нами» Егор написал под впечатлением от уроков мужества и встреч с ветеранами специальной военной операции, которые проходят в школе.
В начале декабря в Музее Победы в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса, куда приглашены и Егор с мамой.
Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.