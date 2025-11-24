Псковcкая обл.
Общество

День борьбы за ликвидацию насилия над женщинами празднуют в мире 25 ноября

25.11.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия. 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

ООН предложила правительствам, международным организациям и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.

В послании Генерального секретаря отмечалось: «Насилие в отношении женщин причиняет невыразимые страдания, горе семьям, от которого страдают и стар, и млад, и доводит общины до обнищания. Оно не позволяет женщинам использовать все свои потенциальные возможности, ограничивает экономический рост и подрывает развитие».

Исторической предпосылкой Дню стало событие, произошедшее в 1960 году в Доминиканской Республике. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо (Rafael Trujillo) были зверски убиты три сестры Мирабаль (Mirabal sisters), которые были политическими активистками.

Если говорить об отдельных странах, то в Канаде ежегодно 6 декабря отмечается Национальный день памяти и действий против насилия над женщинами (National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women) в память о событиях Монреальского погрома (Montreal Massacre) 1989 года, когда 14 женщин были изолированы и зверски убиты. В этот день в Канаде проходят ночные дежурства, политические дебаты и другие мероприятия, направленные на ликвидацию насилия над женщинами.

Белая ленточка является символом против всех форм насилия над женщинами, сохранения материнства, а также используется во всех похожих случаях. В последние годы ее существование постепенно становится известным все в большем количестве стран. Но насилие в отношении женщин продолжает оставаться глобальной проблемой. До 70% женщин страдают от насилия на бытовом уровне. Каждые 10 минут происходит убийство женщины.

Отдельной большой темой является и насилие в семье, от которого страдает немалое число женщин. Этим вопросом занимается все большее количество правозащитных организаций, которые призывают всех жертв насилия обращаться за помощью, а не терпеть боль и унижение.

По данным ООН, во всем мире 736 миллионов женщин подвергаются физическому и/или сексуальному насилию; около 200 миллионов женщин и девочек подверглись калечащим операциям на женских половых органах (в основном в Африке и некоторых странах Ближнего Востока); во всем мире около 750 миллионов женщин и девочек вступили в брак до достижения 18-летнего возраста; 70% женщин в условиях конфликтов, войн и гуманитарных кризисов подвергаются гендерному насилию; женщины и девочки составляют 71% всех жертв торговли людьми, 3 из 4 из них подвергаются сексуальной эксплуатации. При этом в ряде стран последствия насилия против женщин сохраняются в течение поколений.

Во время вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 количество случаев насилия в отношении женщин и девочек, особенно бытового насилия, увеличилось. В связи с этим, нагрузка на медицинские службы и службы по оказанию первой помощи жертвам домашнего насилия чрезвычайно возросла.

Но насилие в отношении женщин является нарушением прав человека, и этому явлению должно быть противопоставлено полное общественное неприятие и соответствующая законодательная база. Насилие в отношении женщин является препятствием на пути достижения прогресса в области равенства, развития и мира, а также обеспечения прав женщин и девочек.

Поэтому каждый год с 25 ноября по 10 декабря, когда отмечается День прав человека, проводятся «16 дней борьбы против насилия в отношении женщин». Это международная кампания по борьбе с насилием на гендерной почве, мероприятия в рамках которой каждый год посвящены определенной теме.

Также в рамках кампании «Скажи нет насилию», осуществляемой Структурой «ООН-женщины», 25-е число каждого месяца было провозглашено «Оранжевым днем». Кампания, стартовавшая в 2009 году, ставит своей целью активизацию усилий гражданского общества, правительств и учреждений системы ООН в рамках прогресса, достигнутого Кампанией Генерального секретаря «СООБЩА» (UNiTE) по борьбе с насилием в отношении женщин. Участники кампании могут надеть одежду или аксессуары оранжевого цвета с тем, чтобы выразить свою солидарность с движением во имя будущего, свободного от насилия в отношении женщин и девочек.

В 2017 году Европейский союз (ЕС) и Организация Объединенных Наций (ООН) приступили к осуществлению новой долгосрочной глобальной инициативы «Луч света», направленной на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек. В соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года эта инициатива будет в полной мере учитывать принцип «никто не будет забыт».

Напомним, ранее конституционный суд Российской Федерации вынес решение о праве пострадавших рассказывать о насилии.

Источник: Псковская Лента Новостей
