Начальник отдела закупок «Стройтехнадзор» Ольга Жилинская одержала победу в профессиональном конкурсе

Начальник отдела закупок муниципального казенного учреждения города Пскова «Стройтехнадзор» Ольга Жилинская одержала победу в профессиональном конкурсе «Лучший специалист по закупкам Псковской области 2025 года», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Фото: администрация Пскова
«Победа Ольги Романовны – яркое подтверждение высочайшего профессионализма, компетентности и добросовестности наших муниципальных служащих. Сфера закупок является крайне ответственным участком работы, где требуются глубокие знания, безупречное знание законодательства и принципиальная честность», - отметили в администрации.