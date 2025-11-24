Псковcкая обл.
Общество

Псковские профсоюзы убедили медработника не расторгать целевой договор

25.11.2025 10:17|ПсковКомментариев: 0

Инспекция труда Псковского областного совета профессиональных союзов провела юридическую консультацию для врача, столкнувшегося с вопросом расторжения целевого договора, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

«Мы рады сообщить, что благодаря детальному разъяснению прав и обязанностей, а также совместному поиску оптимальных решений удалось достичь позитивного результата: медицинский работник принял решение остаться работать в своем лечебном учреждении. Это прекрасный пример того, как своевременная и квалифицированная юридическая помощь может способствовать укреплению кадрового потенциала в сфере здравоохранения и помогать специалистам уверенно смотреть в будущее», - сообщили в облсовпрофе.

В профсоюзах отметили, что гордятся возможностью оказывать поддержку тем, кто ежедневно заботится о здоровье.

Источник: Псковская Лента Новостей
