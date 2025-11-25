Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Новогодний корпоратив
в «СтругановЪ»
Господин Рейтингомер
где подают лучший завтрак
ESG-активность на Некрасова
Новогодняя елка в «Гельдте»
Работа в «Россети Северо-Запад»
Как устроить свидание мечты?
вопросы о муниципальной реформе
Из агрономов в фермеры
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Город Рождества
история буквы «Ё»
Дорогу педагогу
 
 
 
ещё Общество 25.11.2025 11:010 «Дневной дозор»: Что будут делать псковичи в случае закрытия соцсетей? 25.11.2025 15:100 Известная телеведущая Екатерина Андреева провела лекцию об успехе для псковской полиции 25.11.2025 15:020 Росгосстрах перешел на новый стандарт защиты данных с помощью Сферы 25.11.2025 15:010 Представитель Военной академии Росгвардии встретился с учащимися псковского лицея 25.11.2025 14:320 Опрос ПЛН-ТВ: Используют ли псковичи ИИ в повседневной жизни? 25.11.2025 13:460 Авито Услуги: Спрос на аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки в СЗФО вырос в 2,7 раза
 
 
 
Самое популярное 21.11.2025 21:004 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 23.11.2025 19:001 Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая 18.11.2025 20:030 Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области 18.11.2025 12:020 Здания бывшей столовой на улице Гражданской в Пскове выкупил медицинский центр 19.11.2025 12:340 Интерактив: Зима не застала Псков врасплох
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Росгосстрах перешел на новый стандарт защиты данных с помощью Сферы

25.11.2025 15:02|ПсковКомментариев: 0

Команда платформы для разработки ПО «Сфера» (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг Т1) завершила тестирование модуля «Сфера: Обезличивание данных» и приступила к промышленному внедрению его в компании Росгосстрах. Решение стало заменой самописных механизмов, которые ранее использовались для защиты конфиденциальной информации.

В рамках пилота Росгосстрах сравнил несколько инструментов обезличивания, оценивая их по скорости обработки, воспроизводимости результатов и возможности сохранения связей между системами. Сфера стала решением, которое успешно справилось с задачами пилота на всём наборе данных.

Переход на промышленный уровень стал частью программы по выполнению требований регулятора в области защиты персональных данных. Модуль заменяет ручные скрипты и обеспечивает единый подход к маскированию информации сразу во всех системах — от прикладных сервисов до аналитических витрин. С его помощью уже обезличены шесть баз данных, и в дальнейшем планируется масштабирование на все ключевые системы компании.

«Использование самописных скриптов приводило к дублированию логики и разрыву связей между системами. С платформой «Сфера» заказчики получают самовоспроизводимый и масштабируемый механизм, который работает в разных средах и выдерживает регуляторные проверки. В рамках совместного проекта с Росгосстрахом мы смогли перейти к промышленному стандарту обезличивания данных — без необходимости дополнительных доработок и с полной совместимостью с различными типами баз», — отметил коммерческий директор платформы разработки ПО «Сфера» Василий Саутин. 
«Для нас был критически важен инструмент, который гарантированно обеспечивал бы защиту персональных данных, исключал риски утечек конфиденциальных сведений и при этом сохранял консистентность данных в разных базах. Ранее для этого использовалось несколько разных скриптов и подходов, что иногда приводило к дублированию логики и сложностям с воспроизводимостью результатов. Внедрение единого решения позволило в кратчайшие сроки стандартизировать процесс обезличивания во всех системах и обеспечить соответствие требованиям регуляторов», — прокомментировал директор департамента качества СК «Росгосстрах» Кирилл Золотухин. 
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?
В опросе приняло участие 22 человека
25.11.2025, 15:370 Мошенники рассылают фейковые сообщения от медцентра ПсковГУ 25.11.2025, 15:360 Режим неполного рабочего времени введен на четырех предприятиях в Псковской области 25.11.2025, 15:230 Интерактив: Жителей псковской деревни загоняют в эстонские сети 25.11.2025, 15:100 Известная телеведущая Екатерина Андреева провела лекцию об успехе для псковской полиции
25.11.2025, 15:020 Росгосстрах перешел на новый стандарт защиты данных с помощью Сферы 25.11.2025, 15:010 Представитель Военной академии Росгвардии встретился с учащимися псковского лицея 25.11.2025, 14:590 В Псковском округе утвердили новую структуру администрации 25.11.2025, 14:440 Один аварийный многоквартирный дом осталось расселить в Пскове
25.11.2025, 14:320 Опрос ПЛН-ТВ: Используют ли псковичи ИИ в повседневной жизни? 25.11.2025, 14:220 Дмитрий Мельников: Выплата дивидендов в нынешнее время — вопрос этики 25.11.2025, 14:060 Вечер камерной музыки «Три трио и квартет» пройдет в Пскове 25.11.2025, 13:590 Отличие ветхого жилья от аварийного назвала Ксения Григорьева
25.11.2025, 13:570 От «метрических данных» блаженного Тимофея до цепей мировой мифологии: в «Михайловском» провели ряд методзанятий и поездок 25.11.2025, 13:530 Стартовал конкурс на лучшую игрушку для изборской ели 25.11.2025, 13:460 Авито Услуги: Спрос на аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки в СЗФО вырос в 2,7 раза 25.11.2025, 13:440 Дмитрий Мельников прокомментировал возможность банкротства завода «АВАР»
25.11.2025, 13:340 31 человек с симптомами ОРВИ госпитализирован за неделю в Псковской области 25.11.2025, 13:310 Главная новогодняя точка притяжения — корпоративы в «СтругановЪ» 25.11.2025, 13:180 В объявлении о продаже псковской гостиницы «Октябрьская» снизили цену 25.11.2025, 13:100 100 сотрудников псковского завода «АВАР» попали под сокращение
25.11.2025, 13:030 Из агрономов в фермеры 25.11.2025, 13:030 В РФ утвердили порядок передачи в МВД данных о детях-иностранцах 25.11.2025, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Как решается проблема ветхого и аварийного жилья в регионе? 25.11.2025, 12:590 Дмитрий Мельников: 2025 год «АВАР» закроет без убытков
25.11.2025, 12:540 10 классов в восьми школах Псковской области закрыли на карантин 25.11.2025, 12:530 В Пскове стал известен график декады приемов, приуроченной к 24-летию «Единой России» 25.11.2025, 12:400 Почти 3,5 тысячи человек заболели ОРВИ в Псковской области за неделю 25.11.2025, 12:390 Два лыжника из Струг Красных представят регион на Кубке России
25.11.2025, 12:310 Пропавшего летом пенсионера на велосипеде разыскивают в Псковском районе 25.11.2025, 12:190 «Великий, могучий»: Речевые манипуляции в рекламе банков. ВИДЕО 25.11.2025, 12:180 Псковская область присоединится к региональной неделе «Открыто для всех» 25.11.2025, 12:120 Китайский художник представил 10 работ на выставке в псковском музее
25.11.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика»: Как чувствует себя производственный сектор экономики Псковской области? 25.11.2025, 11:570 Более 43% респондентов ПЛН боятся, что скоро ИИ поработит человечество 25.11.2025, 11:450 ИИ против Альцгеймера: На конференции AI Journey представили российский проект прорывного лекарства 25.11.2025, 11:400 Почтовую станцию в невельских Усть-Долыссах признали объектом культурного наследия
25.11.2025, 11:330 «Придумано и сделано в России»: зеркало по мотивам старорусских наличников 25.11.2025, 11:260 В Великих Луках ликвидировали незаконные надписи на фасадах зданий 25.11.2025, 11:120 «Урок футбола» провели в лицея №10 города Пскова 25.11.2025, 11:110 Для чего нужна профессиональная гигиена полости рта, рассказали псковские стоматологи
25.11.2025, 11:010 «Дневной дозор»: Что будут делать псковичи в случае закрытия соцсетей? 25.11.2025, 10:580 Псковичка борется за выход на международные турниры по гребле в Краснодаре 25.11.2025, 10:550 Экстремистскую деятельность великолучанина пресекли сотрудники УФСБ 25.11.2025, 10:520 Экс-замминистра обороны Иванова признали банкротом
25.11.2025, 10:410 Министр экономики Республики Абхазия посетил завод «Титан-Полимер» 25.11.2025, 10:390 Музейное кафе в Изборске закрылось на ремонт 25.11.2025, 10:380 «Кузница»: Как решается проблема ветхого и аварийного жилья в регионе?  25.11.2025, 10:260 Договоры на поставку уличных светильников в Великих Луках признали недействительными
25.11.2025, 10:170 Псковские профсоюзы убедили медработника не расторгать целевой договор 25.11.2025, 10:160 Александр Котов: Совет муниципальных образований Псковской области — живая сила 25.11.2025, 10:140 Победителей регионального этапа «Виват, офицеры!» определили в Пскове 25.11.2025, 10:000 Новогоднюю елку в псковском стиле украсят для «Гельдта» местные ремесленники
25.11.2025, 09:570 Прием заявок на фестиваль «Зажигая звезды» в Пскове продлен до конца ноября 25.11.2025, 09:490 «Эхономика»: Как чувствует себя производственный сектор экономики Псковской области? 25.11.2025, 09:300 10% псковичей не используют вторую половину отпуска — опрос 25.11.2025, 09:150 В ГД предложили установить льготу на проверку газового оборудования
25.11.2025, 09:000 Более 300 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Пскова по карате 25.11.2025, 08:500 Компьютеры в России подорожают на 10% в начале 2026 года 25.11.2025, 08:300 Участок дороги на улице Первомайской в Пскове перекрыли до 27 ноября 25.11.2025, 08:160 Однополосное движение ввели по улице Алтаева в районе лицея №22 в Пскове
25.11.2025, 08:000 В России хотят разработать 3-5 моделей легких самолетов для региональных маршрутов 25.11.2025, 07:300 День гармониста в России отмечают 25 ноября 25.11.2025, 07:000 День борьбы за ликвидацию насилия над женщинами празднуют в мире 25 ноября 24.11.2025, 23:430 Стали известны подробности второго за месяц ДТП на улице Народной, 57
24.11.2025, 23:320 Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в в федеральный розыск 24.11.2025, 22:000 Как витамин C укрепляет иммунитет в сезон простуд, рассказал врач 24.11.2025, 21:400 Началось голосование за благоустройство двух скверов в центре Пскова 24.11.2025, 21:200 Специалисты разрабатывают проект реставрации главного купола Троицкого собора в Пскове
24.11.2025, 21:000 Восемь тысяч немаркированных пачек сигарет обнаружили в Дно 24.11.2025, 20:370 ДТП произошло на перекрестке после Кузнецкого моста в Пскове 24.11.2025, 20:360 Бурую монилиозную гниль обнаружили в партии слив на складе в Псковской области 24.11.2025, 20:200 Псковское отделение «Единой России» проведёт приёмов граждан в честь Дня рождения партии
24.11.2025, 20:001 Рейтингомер: бузина Михайлова, укрепление Машкарина и приговор Камалягину*. ВИДЕО 24.11.2025, 19:400 Начальник отдела закупок «Стройтехнадзор» Ольга Жилинская одержала победу в профессиональном конкурсе 24.11.2025, 19:160 Лекции о профилактике ВИЧ проведут в Псковской области 24.11.2025, 18:550 Научный сотрудник РАН Пахомов опроверг запрет слова «ж*па»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru