Общество

Росгосстрах перешел на новый стандарт защиты данных с помощью Сферы

Команда платформы для разработки ПО «Сфера» (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг Т1) завершила тестирование модуля «Сфера: Обезличивание данных» и приступила к промышленному внедрению его в компании Росгосстрах. Решение стало заменой самописных механизмов, которые ранее использовались для защиты конфиденциальной информации.

В рамках пилота Росгосстрах сравнил несколько инструментов обезличивания, оценивая их по скорости обработки, воспроизводимости результатов и возможности сохранения связей между системами. Сфера стала решением, которое успешно справилось с задачами пилота на всём наборе данных.

Переход на промышленный уровень стал частью программы по выполнению требований регулятора в области защиты персональных данных. Модуль заменяет ручные скрипты и обеспечивает единый подход к маскированию информации сразу во всех системах — от прикладных сервисов до аналитических витрин. С его помощью уже обезличены шесть баз данных, и в дальнейшем планируется масштабирование на все ключевые системы компании.

«Использование самописных скриптов приводило к дублированию логики и разрыву связей между системами. С платформой «Сфера» заказчики получают самовоспроизводимый и масштабируемый механизм, который работает в разных средах и выдерживает регуляторные проверки. В рамках совместного проекта с Росгосстрахом мы смогли перейти к промышленному стандарту обезличивания данных — без необходимости дополнительных доработок и с полной совместимостью с различными типами баз», — отметил коммерческий директор платформы разработки ПО «Сфера» Василий Саутин.