На заводе «Титан-Полимер» наградили сотрудников в честь 36-летия ГК «Титан»

На заводе «Титан-Полимер» прошло торжественное награждение сотрудников, приуроченное к 36-летию группы компаний «Титан», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода. В этом году благодарственными письмами отмечены 11 сотрудников за значительный вклад в развитие предприятия и компании.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Сегодня на заводе работает более 300 человек. «Титан-Полимер» производит широкий ассортимент продукции импортозамещения: прозрачные БОПЭТ пленки с коронной обработкой, химическим покрытием и металлизированные варианты. Продукция отличается высокими механическими характеристиками и устойчивостью к внешним воздействиям, полностью удовлетворяя потребности внутреннего рынка. Максимальная проектная мощность двух производственных линий завода – до 72 тысяч тонн продукции в год.