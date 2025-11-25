Общество

С ремонтировавшего дедовичскую школу подрядчика взыскали 42 млн рублей

Суд взыскал с ООО «Капстрой групп» в пользу администрации Дедовичского муниципального округа 42 380 338 рублей 53 копейки основного долга, а при недостаточности у подрядчика денежных средств обязал произвести взыскание в пользу администрации округа с СОА «Саморегулируемая организация "Объединение подрядных организаций"» в субсидиарном порядке за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 13 150 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: Дедовичская средняя школа №1 / «ВКонтакте»

Ранее между администрацией и обществом был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту Дедовичской средней школы №1. Администрация произвела аванс в размере 120 368 723 рубля 54 копейки. Вместе с тем работы выполнены на сумму 77 988 385 рублей 1 копейка. По соглашению сторон контракт расторгли.

Учитывая наличие на стороне подрядчика неотработанного аванса, администрация обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, кроме того предъявила требования к СОА «Саморегулируемая организация "Объединение подрядных организаций"», как к субсидиарному должнику.

При рассмотрении спора суд установил, что каких-либо доказательств, подтверждающих исполнение контракта в полном объеме, не имеется, в связи с чем удовлетворил требования в полном объеме. Также суд удовлетворил требования администрации к саморегулируемой организации в пределах одной четвертой доли средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Соответствующее решение суд принял 19 ноября.

Дедовичская средняя школа №1 распахнула свои двери для учеников после масштабного капитального ремонта в апреле 2025 года.