Псковские экологи усомнились в пользе биоразлагаемых пакетов

Действительно ли биоразлагаемые пакеты разлагаются, как предполагалось, обсудил эколог Сергей Елизаров вместе с руководителем некоммерческой организации «Экомудрость» Алексеем Жуковским в программе «Экосреда» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В эфире акцентировали, что изначально считалось, будто биоразлагаемый пакет, оказавшись на открытом воздухе в лесу, под воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей, кислорода и воды полностью испарится и не принесёт вреда. Но на самом деле этот пакет не исчезает, а распадается на пластиковую пыль, которая распространяется на многие сотни метров, вдыхается с воздухом и проникает в лёгкие человека и животных, почву, воду и грунтовые воды. По сути, биоразлагаемый пластик распадается на микропластик. Алексей Жуковский привёл случай рождения первого ребёнка с микропластиком в крови.

Руководитель «Экомудрости» согласен с тем, что и пластиковые, и бумажные пакеты лучше заменить многоразовыми сумками. Он отметил: «Как раз-таки во время очередного субботника мне попался стаканчик с надписью "биоразлагаемый“, который остался с форума, проходившего в 2000-х годах. Стаканчик остался полноценным с тех времён, будто его совсем недавно использовали».

Алексей Жуковский объяснил, что многое зависит от среды, в которой находится пластик: в одних условиях материал быстро разлагается, в других — сохраняется десятилетиями. Он добавил, что пакеты на свалках, где отсутствует ультрафиолет, перемешиваются с другими отходами и продолжают разлагаться десятилетиями, как обычные пластиковые пакеты.

Ведущий программы Сергей Елизаров сказал, что в России производят около 26 миллиардов одноразовых пластиковых пакетов в год, большинство из них не перерабатывают и отправляют на полигоны. Некоторые учёные утверждают, что пластиковый пакет разлагается примерно 300 лет. При этом первый пакет появился в 1957 году, и до сих пор ни один из них полностью не разложился.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».