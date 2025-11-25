Общество

Ежегодный флешмоб по математике MathCat состоится в Пскове

Детский технопарк «Кванториум» вновь станет площадкой для проведения XII ежегодного развлекательно-образовательного флешмоба по математике MathCat 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательной площадке.

Фото: детский технопарк «Кванториум»

Участников ждут четыре разноуровневых набора из десяти авторских задач. На решение одного выбранного уровня отводится 1,5 часа.

Мероприятие начнется в 12:00. Стать участниками могут все желающие онлайн, заполнив форму на сайте маткэт.рф, или очно в «Кванториуме» за 10 минут до начала мероприятия со СНИЛСом.

В конце мероприятия каждый участник получит сертификат, а через неделю пройдет вручение дипломов победителям.

Также участники смогут побороться за денежное вознаграждение от организаторов акции:

Конкурс среди участников на лучший костюм Математического кота;

Конкурс на дружную Маткэт-семью;

Конкурс среди студентов и школьников на лучшую Маткэт-группу и Маткэт-класс.

Количество мест ограничено.