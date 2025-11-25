Ежегодный флешмоб по математике MathCat состоится в Пскове

Детский технопарк «Кванториум» вновь станет площадкой для проведения XII ежегодного развлекательно-образовательного флешмоба по математике MathCat 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательной площадке.
Фото: детский технопарк «Кванториум»
Участников ждут четыре разноуровневых набора из десяти авторских задач. На решение одного выбранного уровня отводится 1,5 часа.
Мероприятие начнется в 12:00. Стать участниками могут все желающие онлайн, заполнив форму на сайте маткэт.рф, или очно в «Кванториуме» за 10 минут до начала мероприятия со СНИЛСом.
В конце мероприятия каждый участник получит сертификат, а через неделю пройдет вручение дипломов победителям.
Также участники смогут побороться за денежное вознаграждение от организаторов акции:
Количество мест ограничено.