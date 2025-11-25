В Псковской области в кенийских розах выявили опасного вредителя плодовых и цветочных культур

На складе временного хранения в Псковской области государственным инспектор управления Россельхознадзора выявил живое имаго, схожее по морфологическим признакам с карантинным объектом. Партия цветов, выращенная в Кении, следовала в Санкт-Петербург, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.
Фото: управление Россельхознадзора
По результатам лабораторных исследований, проведенных в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», в розах было подтверждено наличие – томатного трипса (Frankliniella schultzei (Trybom).
Заражённые цветы, в соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, по решению собственника будут уничтожены.