ИТ-холдинг Т1 и «Форсайт» объединяют усилия в развитии аналитики с применением ИИ

ИТ-холдинг Т1 и российский разработчик программных продуктов для аналитики данных «Форсайт» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере бизнес-аналитики, планирования и искусственного интеллекта. Ключевым направлением партнерства станет разработка решений, основанных на интеграции инструментов интеллектуального анализа данных, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании Т1.

Компания «Форсайт» – один из ключевых разработчиков на рынке BI и корпоративного планирования. ИТ-Холдинг Т1, в свою очередь, обладает обширной экспертизой в реализации масштабных ИТ-проектов и внедрении систем искусственного интеллекта, обеспечивая клиентам технологическую поддержку во внедрении ИТ-решений.

«Платформа и продукты компании «Форсайт» включают большой диапазон возможностей для реализации высокотехнологичных проектов и являются перспективными российскими инструментами для разработки бизнес-приложений. Объединение технологических и методологических компетенций Т1 и «Форсайт» поможет компаниям из разных сфер бизнеса повысить уровень корпоративных аналитических решений на импортонезависимом стеке», – заявил руководитель направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын.

Владимир Комов, генеральный директор «Форсайт», отметил, что стратегическое партнерство с таким признанным лидером российского ИТ-рынка, как Т1, открывает возможности для создания инноваций на базе продуктов «Форсайт»: «Мы рассчитываем, что в партнерстве с Т1 мы сможем воплотить в реальность наши новые идеи в области обработки данных и способствовать переходу бизнеса на импортонезависимый стек технологий. Наши разработки позволяют создавать высокопроизводительные аналитические системы под реальные задачи крупного бизнеса и строить импортонезависимую ИТ-архитектуру для эффективной работы с большими объемами данных».

Сотрудничество компаний также развивается и в рамках партнерской программы: на основании лицензионных соглашений ИТ-Холдинг Т1 получает право поставлять и внедрять отечественные программные продукты, обеспечивая компаниям полное сопровождение — от установки и настройки современных ИТ-решений до технической поддержки и обучения персонала. Такой формат работы гарантирует прозрачную модель лицензирования, защиту интеллектуальных прав и единый стандарт качества реализации проектов, соответствующий требованиям российского законодательства и отраслевых регуляторов.