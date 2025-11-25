Псковcкая обл.
Общество

«Настоящий друг Пскова» Сергей Кудь-Сверчков отправляется в космос

27.11.2025 10:30|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 27 ноября, в 12:27 с космодрома Байконур запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая отправит в космос экипаж корабля «Союз МС‑28». Командиром экипажа является космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков, он – настоящий друг Пскова, который провёл множество встреч с псковичами и передал флаг, побывавший на МКС, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Этот запуск особенный также потому, что ракета-носитель впервые была оформлена рисунками детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний. Свои мечты о космосе изобразили ребята из 50 городов России и 14 зарубежных стран. Наблюдать за стартом на Байконуре приглашены 130 юных участников проекта», - сказал Борис Елкин.

Трансляция начнётся в 10:30.

«Желаю экипажу корабля успешного выхода на орбиту и выполнения всей программы полёта!» - заключил Борис Елкин.

Добавим, Сергей Кудь-Сверчков несколько раз был гостем эфира радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

 
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?
В опросе приняло участие 68 человек
