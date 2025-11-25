Общество

Сборы ветеранов СВО Северо-Запада прошли в Гатчине с участием региональных парламентариев

Сборы ветеранов специальной военной операции Северо-Западного федерального округа под названием «От Победы к Победе» прошли в Ленинградской области при участии представителей исполнительной и законодательной власти. От Псковской области в масштабном мероприятии, собравшем около 150 участников СВО из 11 регионов Северо-Запада, участвовал вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Ключевыми темами пленарного заседания стали инициативы по совершенствованию законодательства в части поддержки участников СВО и членов их семей, а также вопросы трудоустройства ветеранов боевых действий.

По словам Игоря Дитриха, встреча в таком формате стала эффективной площадкой для обсуждения вопросов, затрагивающих всё общество, но в первую очередь — ветеранов специальной военной операции.

«Мы говорили о том, что региональным законодателям необходимо выходить с инициативой на федеральный уровень, чтобы социальные выплаты участникам СВО — независимо от того, живут они в деревне или в городе, в одном регионе или в другом — предоставлялись в одинаковом объёме. Очевидно, что сделать это без федеральной поддержки невозможно», — отметил парламентарий, обозначив одну из центральных тем обсуждения.

Кроме того, в ходе дискуссии большое внимание уделили созданию доступной среды для ветеранов, получивших увечья и нуждающихся в социализации в мирной жизни, а также вопросам их трудоустройства. В частности, речь шла о возможности получения дополнительного образования и привлечения ветеранов специальной военной операции к работе в органах власти различных уровней.