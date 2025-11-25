Общество

Когда клиенты выбирают оплату по QR-коду, рассказали в ВТБ

ВТБ проанализировал платежи клиентов и определил ключевые сферы, где они чаще всего используют QR-коды для оплаты товаров и услуг. Самыми распространенными стали супермаркеты и магазины одежды и обуви, рассказал в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По данным ВТБ, половина всех платежей, совершенных по QR-коду, приходится на топ-5 сегментов. Наиболее востребованы они в супермаркетах и сфере развлечений (17% всех оплат). Каждая десятая транзакция совершается в категории «одежда и обувь», более 5% — при заказе туристических услуг.

Супермаркеты и магазины одежды при оплате по QR-коду часто предоставляют дополнительные скидки, которые становятся дополнительным стимулом для потребителей. Покупка туристических путевок и экскурсий тоже стала проще — не нужно искать и вводить реквизиты карты, оплатить можно по QR-коду продавца.

«В этом году мы фиксируем рост QR-операций более чем в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года. Это значит, что меняются привычки потребителей. <…>. В 2026 году рост продолжится благодаря законодательному внедрению универсального QR-стандарта НСПК. Мы наблюдаем не просто смену платежных предпочтений, а системную трансформацию платежной культуры в стране», — отметил Алексей Охорзин.

С сентября 2026 года в России начнется массовое внедрение универсального QR-кода, который станет ключевым элементом обновленной платежной экосистемы. Его главное отличие — возможность оплаты через приложение любого банка, что устранит путаницу из-за множества разных кодов и создаст единое платежное пространство.

Ранее ВТБ прогнозировал, что к 2026 году на долю альтернативных способов оплаты, включая СБП, электронные кошельки, QR-коды и биометрию, будет приходиться 47% всех безналичных транзакций в России. В результате каждый второй безналичный рубль будет проходить без использования банковской карты. Основным фактором этого тренда является рост онлайн-торговли, доля которой достигла в 2025 году 23%, удвоившись с 2020 года. По оценкам ВТБ, объем транзакций только через такие каналы, как СБП, QR и биометрия к 2026 году вырастет более чем впятеро по сравнению с 2023 годом.