Александр Козловский посетил Музей истории образования Псковской области

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский посетил Музей истории народного образования Псковской области. Он отметил, что учреждение способствует сохранению исторической памяти и просвещению молодёжи, а также поделился впечатлениями в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Александр Козловский/Telegram-канал
В этом году музей добился серьёзных успехов сначала в региональном этапе конкурса «Единой России» среди музеев «Знать, чтобы помнить» – занял первое место в номинации «Городской музей», а затем и на федеральном уровне.
«На федеральном уровне Музей вошёл в число призёров, получив диплом третьей степени, и выиграл грант на развитие экспозиции. Средства будут направлены в том числе на покупку выставочного оборудования. Сертификат на грант вручил на недавнем Форуме муниципальных депутатов в Пскове», - рассказал Александр Козловский.
В музее представлены материалы, охватывающие период со времен Петра Великого до современности, что позволяет увидеть развитие образовательной системы.
«Особенно важно, что музей не ограничивается сохранением ценных артефактов. Он активно вовлекает школьников и студентов в исследовательскую работу, помогает им узнавать историю образования Псковщины, судьбы педагогов, и через реальные документы и предметы прошлого формирует уважение к подвигу учителей-фронтовиков», - отметил депутат.
Александр Козловский подчеркнул, что с момента открытия в 1998 году музей стал не только хранилищем уникальных экспонатов, но и важным методическим центром для школьных музеев региона.
«Благодаря этому здесь сохраняются традиции просвещения и передаются новым поколениям педагогов и учащихся. Убеждён, что такие инициативы должны получать поддержку. Именно в подобных пространствах у молодых людей формируется чувство сопричастности к истории своей малой родины и понимание того, насколько важно беречь память о героическом прошлом нашей страны», - заключил он.