Общество

Александр Козловский: Школа молодого избирателя помогает повышать правовую культуру подростков

27.11.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский выступил перед участниками Школы молодого избирателя сегодня, 27 ноября. Он рассказал ребятам о том, как работает Государственная Дума и как молодёжь может участвовать в общественной жизни страны. Об этом депутат сообщил в своём Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Александр Козловский/ Telegram-канал

«Сегодня работал с участниками Школы молодого избирателя – ребятами из Островского, Пыталовского, Бежаницкого, Новоржевского и Локнянского муниципального округов. Это активные, заинтересованные ребята, которые хотят понимать, как устроена государственная система и каким образом каждый гражданин может участвовать в развитии своей страны. Школа молодого избирателя – важная инициатива, которая помогает повышать правовую культуру подростков и делает их будущий выбор более осознанным», - отметил Александр Козловский.  

Он пригласил школьников в Госдуму, чтобы они смогли изнутри посмотреть на работу.

«Порадовало, что ребята на встрече задавали очень взвешенные и взрослые вопросы», - рассказал депутат.

Также с молодежью работали: глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров, депутаы Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян и Андрей Михайлов, заместитель председателя региональной Избирательной комиссии Сергей Кулаков.

 

«Мы работаем как единая команда, чтобы у молодёжи региона было больше возможностей для роста, развития и участия в жизни Псковской области. Уверен, что встречи со школьниками в рамках Школы молодого избирателя должны стать доброй традицией. Молодёжь Псковской области активная, думающая и стремящаяся к развитию. Наша задача – поддерживать их интерес, давать им реальные возможности и показывать, что их голос и участие важны уже сегодня», - отметил Александр Козловский.

Помимо этого, депутат вручил дипломы призерам конкурса школьных музеев «Знать, чтобы помнить», которую проводит «Единая Россия». Диплом получил коллектив школьного музея «Островок» гимназии Островского района.

«Это результат большой и вдохновенной работы руководителя музея Любови Анатольевны Ивановой, педагогов и самих ребят. Дипломом был отмечен и ученик гимназии Алихан Ибрагимов – автор видеоролика о музее «Островок». Такие инициативы помогают школьникам глубже узнавать историю родного края и по-настоящему понимать, что значит сохранять память», - заключил он. 

Источник: Псковская Лента Новостей
