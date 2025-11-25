Общество

В Госдуме прошло расширенное заседание фракции ЛДПР по реализации прав и защите матерей в РФ

В Государственной Думе прошло расширенное заседание фракции ЛДПР, посвященное реализации прав и защите матерей в России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ЛДПР, в рамках заседания парламентарии и представители региональных отделений партии со всей страны обсудили новые законодательные инициативы, связанные с поддержкой материнства и улучшением демографической ситуации. От Псковской области в работе фракции принял участие депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков.

Фотографии: Псковское региональное отделение ЛДПР

«Фракция ЛДПР в Государственной Думе всегда с большим вниманием относилась к вопросу защиты матерей. К сожалению, при всём объёме существующей поддержки, которая есть в России, остаются проблемы, которые не решены и не улажены. Для их решения ЛДПР предлагает комплекс мер, который позволит повысить уровень защищенности матерей и их детей», - рассказали в региональном отделении.

Одни из ключевых предложений ЛДПР касаются трудовой деятельности женщин. В том числе о продлении запрета на увольнение женщин по инициативе работодателя до семилетнего возраста ребенка, а также о списании долгов и введении моратория на начисление неустойки по просроченным кредитам лиц, находящимся в отпуске по уходу за ребенком на весь период такого отпуска.

Не менее важными являются инициативы партии, касающиеся финансовой сферы жизни женщин. ЛДПР предлагает выплачивать «родительскую зарплату» — ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим матерям, а также возложить обязанность по погашению задолженности по алиментам на региональные органы власти с последующим принудительным взысканием выплаченных средств со злостных неплательщиков.

Также в рамках работы выездного заседания фракции представители ЛДПР обсудили предложения по улучшению социальной сферы жизни матерей. Одна из них — улучшение работы кризисных центров при помощи вмешательства со стороны государства (изменения в законодательстве, увеличение финансирования, установление четких стандартов деятельности центров), а также объявление амнистии женщинам, осуждённым впервые за совершение преступлений небольшой и средней тяжести.

На данный момент вышеперечисленные инициативы ЛДПР представлены на рассмотрение правительству РФ.