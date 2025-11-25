Общество

Клиенты Билайна занимаются шопингом на маркетплейсах в обеденный перерыв

Пользователи Билайна занимаются онлайн-шопингом в приложениях маркетплейсов преимущественно в обеденное время – с 12 до 14 часов. Такие результаты показал анализ обезличенных данных клиентов оператора к черной пятнице. При этом жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области вошли в топ-10 регионов, которые больше всего генерируют трафик на маркетплейсах.

По данным Билайна, около 10% пользователей предпочитают совершать покупки или искать нужные вещи после работы, возможно, по дороге домой, – в период с 18 до 20 часов. Однако есть и те, кто вместо сна листает карточки товаров в онлайн-магазинах. Так, с полуночи до 4 часов в такие приложения заходят порядка 6% клиентов.

За год интерес к виртуальному шопингу вырос. Например, в сентябре клиенты провели на маркетплейсах больше 11 миллионов часов, это почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Интересно, что мужчины и женщины тратят на это одинаковое время.

Совершать покупки для дома, семьи и личных потребностей удобно в интернете. Этой возможностью активно пользуются клиенты Билайна. Так, объем мобильных данных в онлайн-магазинах за год увеличился на 5% и достиг 2 миллионов гигабайт.

В новости использованы данные за сентябрь 2024 и 2025 годов.

