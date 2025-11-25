Псковcкая обл.
Общество

Борис Елкин: Судьба памятника Довмонту — точно быть в центре внимания

28.11.2025 15:16

В Пскове 28 ноября состоялась торжественная церемония открытия первого в России памятника святому благоверному князю Довмонту-Тимофею. По мнению главы города Бориса Елкина, монумент точно будет в центре внимания жителей и гостей областной столицы. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Глава города выразил свою благодарность всем, кто способствовал созданию этого важного для региона произведения искусства.

«Это, безусловно, важное для нашего города событие. Прежде чем этот памятник смог здесь появиться, конечно, было много вопросов, но хочу сегодня высказать свои искренние слова благодарности скульптору, автору и достаточно уверенному в себе и при этом настойчивому человеку, благодаря которому это здесь появилось», – отметил Борис Елкин.

Напомним, автор памятника – скульптор Андрей Мартьянов. 

Градоначальник подчеркнул, что скульптура действительно впечатляющая и будет радовать как жителей города, так и его гостей. «Мы находимся сейчас с видом на замечательный наш Троицкий собор, и Кремль находится рядом, Варлаамовская башня. Поэтому судьба этого памятника — точно быть в центре внимания. Жители города, проезжающие мимо или проходя рядом, не смогут его пропустить», – добавил он.

Борис Елкин также отметил значимость данного события для будущих поколений: «Я думаю, что мы пишем новую историю, и благодаря настойчивости псковичей она получается более яркой и более отзывчивой. Поэтому, друзья, еще раз большое спасибо Андрею Михайловичу и всем тем, кто помогал создать этот памятник. И пусть история никогда не забудется, и мы ее всегда будем помнить и чтить».

С приветственным словом к собравшимся также обратилась министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

«Добрый день, дорогие друзья, уважаемые жители и гости нашего древнего города! Мне очень приятно всех вас сегодня приветствовать, и мы, действительно, сегодня с вами становимся участниками очень большого и очень важного события для нашего региона, да и для всей страны: открываем первый в России памятник святому благоверному князю Довмонту-Тимофею. И это не просто дань уважения исторической личности, это символ нашей памяти, это символ нашей преемственности, нашей гордости за славное прошлое. Всем нам хорошо известно, что святой благоверный князь Довмонт-Тимофей был выдающимся полководцем, государственным деятелем, на протяжении многих лет он надежно защищал северо-западные границы Русского государства. 33 года правления. Это политическая мудрость, это удивительное чувство справедливости, это щедрая благотворительность и покровительство храмам и монастырям», – отметила министр.

Церемония собрала множество гостей, среди которых были и другие представители власти, культурные деятели и жители города.

Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
