Борис Елкин: Судьба памятника Довмонту — точно быть в центре внимания

В Пскове 28 ноября состоялась торжественная церемония открытия первого в России памятника святому благоверному князю Довмонту-Тимофею. По мнению главы города Бориса Елкина, монумент точно будет в центре внимания жителей и гостей областной столицы.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Глава города выразил свою благодарность всем, кто способствовал созданию этого важного для региона произведения искусства.
Напомним, автор памятника – скульптор Андрей Мартьянов.
Градоначальник подчеркнул, что скульптура действительно впечатляющая и будет радовать как жителей города, так и его гостей. «Мы находимся сейчас с видом на замечательный наш Троицкий собор, и Кремль находится рядом, Варлаамовская башня. Поэтому судьба этого памятника — точно быть в центре внимания. Жители города, проезжающие мимо или проходя рядом, не смогут его пропустить», – добавил он.
Борис Елкин также отметил значимость данного события для будущих поколений: «Я думаю, что мы пишем новую историю, и благодаря настойчивости псковичей она получается более яркой и более отзывчивой. Поэтому, друзья, еще раз большое спасибо Андрею Михайловичу и всем тем, кто помогал создать этот памятник. И пусть история никогда не забудется, и мы ее всегда будем помнить и чтить».
С приветственным словом к собравшимся также обратилась министр культуры Псковской области Илианна Петрова.
Церемония собрала множество гостей, среди которых были и другие представители власти, культурные деятели и жители города.