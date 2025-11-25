Общество

Флорист назвала растения, которые лучше не держать дома

Комнатные растения обычно украшают интерьер и улучшают микроклимат. Однако некоторые виды могут быть потенциально опасны для людей и домашних животных. Проблемы вызывают токсичные соки, резкие ароматы, аллергенная пыльца, а также механические риски вроде колючек. О том, какие растения лучше не держать дома, рассказала флорист Ольга Пашкова.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Если в доме есть дети или питомцы, выбор зелёных «соседей» стоит делать особенно внимательно. Среди растений с раздражающим соком выделяются диффенбахия, филодендрон и потос, спатифиллум, монстера и замиокулькас, а также различные молочаи, включая пуансеттию. Их сок способен вызвать ожоги кожи и слизистых, а при проглатывании — боль и отёк, поэтому пересадки и обрезку лучше проводить в перчатках, а растения ставить вне доступа малышей и животных», — поделилась флорист.

Отдельную категорию составляют по-настоящему токсичные виды, такие как олеандр, дипладения и адениум, а также цикламен, особенно опасный своими клубнями для питомцев. Здесь уместна максимальная осторожность, а в семьях с детьми и животными нередко разумнее отказаться от них вовсе.

«Немало хлопот приносят и сильные ароматы. Лилии известны как источник интенсивного запаха и пыльцы, способных провоцировать аллергические реакции, головную боль и тошноту, а для кошек опасны даже незначительные количества. Аромат герани у чувствительных людей раздражает дыхательные пути, тогда как латекс фикуса бенджамина нередко вызывает контактный дерматит и ринит. Механические риски представляют кактусы с длинными колючками, агава и юкка: в узких проходах и детских комнатах они могут стать причиной травм», — рассказала Ольга Пашкова.

Помимо свойств самих растений, вред иногда исходит от среды их выращивания. Переувлажнённый грунт легко покрывается плесенью, споры которой ухудшают течение аллергии и астмы. Для профилактики лучше обеспечить дренаж, умеренный полив и периодическое рыхление, а удобрения выбирать с нейтральным запахом и использовать при проветривании.

Безопасную коллекцию вполне можно создать, если ориентироваться на нетоксичные виды. В дом с детьми и животными чаще выбирают хлорофитум, сенполию, различные пальмы вроде ареки и ховеи, калатею, пахиру, а также суккуленты без колючек, например, хавортию. Чтобы не запутаться, полезно подписать горшки и хранить список потенциально токсичных видов на видном месте, пишет RuNews24.ru.

После любой работы с растениями важно мыть руки, не трогать лицо и соблюдать гигиену. Если сок или лист попали в рот или глаза, нужно промыть слизистые, дать пострадавшему воды и обратиться к врачу или ветеринару, взяв с собой образец растения.

Взвешенный подход, знание особенностей видов и аккуратный уход позволяют наслаждаться зеленью, не рискуя здоровьем близких.