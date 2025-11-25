Общество

День бесплатной юридической помощи для участников СВО состоялся в Пскове

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области совместно с филиалом фонда « Защитники Отечества» в Псковской области провело День бесплатной юридической помощи для участников специальной военной операции и членов их семей, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области

Данное мероприятие призвано помочь оперативно получить всю необходимую информацию о существующих мерах поддержки, а также помочь в решении проблем, связанных с нарушением прав граждан.

Прием провели уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, члены Адвокатской и Нотариальной палат Псковской области, Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России, министерства социальной защиты Псковской области, управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, управления Росреестра по Псковской области, отделения Социального фонда России по Псковской области.

Впервые в мероприятии приняли участие сотрудники Госюрбюро, работающие на площадке филиала с 1 сентября.

Юридическая помощь была оказана 20 ветеранам - участникам специальной военной операции, их родным и близким из Бежаницкого, Печорского, Островского, Псковского, Пыталовского, Стругокрасненского районов и города Пскова.

Специалисты проконсультировали ветеранов и их близких по широкому кругу вопросов, включая списание кредитной задолженности действующим участникам спецоперации, приостановление (прекращение) исполнительного производства, снятие ареста со счетов, получение льгот и социальных выплат при увольнении со службы, составление искового заявления, по вопросам наследства и многим другим вопросам.