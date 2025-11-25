Общество

Дмитрий Медведев: 84% муниципальных депутатов – представители «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выразил благодарность муниципальным депутатам за их работу и подчеркнул, что именно они обеспечивают прямой контакт с избирателями. На сегодняшний день общая численность партийцев в местных органах власти составляет 130 тысяч человек — это 84% от числа всех муниципальных депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

«Работа муниципальным депутатом — не привилегия, а особая ответственность и весьма непростой вызов, который каждый депутат принимает. Люди, с которыми вы работаете, наши граждане, все вопросы адресуют непосредственно вам. Это весьма нелегкая работа», — добавил Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании тематического форума в Москве.

Масштабное событие, объединившее более 200 делегатов со всей страны, стало завершением объявленного ЕР Года муниципального депутата. На площадке были поставлены задачи депутатскому корпусу на следующий год. Одним из важнейших направлений работы остается поддержка участников спецоперации. Кстати, в этом году 890 ветеранов получили мандаты в ходе выборов: им также должна быть оказана всесторонняя помощь. А муниципальным депутатам исторических территорий РФ — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, — помогут полноценно встроиться в современную российскую систему власти.

Дмитрий Медведев в ходе форума поддержал ряд инициатив, выдвинутых участниками. Так, он одобрил предложение по созданию в регионах координационных групп. Они станут площадками, где муниципальные депутаты будут взаимодействовать с представителями регионального парламента и Госдумы, избранными от тех же территорий для решения конкретных задач округов. Кроме того, поддержку получила инициатива о ежегодном проведении конкурса «Народный депутат». В этом году он собрал эффективные практики парламентариев из 58 регионов, а победителями стали 407 человек.

В преддверии 2026 года, когда состоятся выборы в Государственную думу, перед партией стоят две важные задачи: формирование новой редакции народной программы ЕР и перезагрузка всех звеньев партийной инфраструктуры.

«Главная задача 2024 года была в том, чтобы работу с нашими первичками вывести на передний план, показать, что для партии сегодня первичное отделение — важнейшее и главное. От первичек пошел запрос на сцепку с муниципальными депутатами. Потому что они находятся рядом и живут в той же повестке, в которой живут наши первички. И, конечно, по окончании 2025 года работу по муниципальным депутатам мы не закончим. Нам нужно отстроить всю нашу внутрипартийную работу с муниципальным звеном», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Добавим, в этом году ЕР провела по всей стране тематические форумы, посвященные лучшим практикам взаимодействия с избирателями и решению их проблем. Участники обсуждали вопросы взаимодействия депутатов и первичного звена партии с жителями, реализацию народной программы и гуманитарной миссии по поддержке бойцов СВО, их семей и новых регионов.