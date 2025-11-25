Псковcкая обл.
Общество

Жителя Псковского округа с родимым пятном на ноге продолжают разыскивать

29.11.2025 16:47|ПсковКомментариев: 0

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Владимира Яковлева 1990 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Владимир Яковлев — уроженец деревни Голубово Псковского округа. Пропал без вести в областном центре с августа 2024 года. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. По имеющимся данным, ранее он работал разнорабочим на территории района Любятово в Пскове.

Приметы: на вид 35 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 сантиметров, короткие черные волосы. Особые приметы: на плече татуировка в виде эмблемы воинской части, в области локтя на правой руке - металлическая спица, на правой ноге - большое родимое пятно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Яковлева, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 89522144897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 102, 112.

Псковская Лента Новостей
