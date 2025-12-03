Тайны спрятанных зубов: что такое ретинированные зубы и зачем с ними бороться?

Знали ли вы, что треть населения планеты имеет необычное расположение некоторых зубов? Да-да, речь идёт о тех загадочных «спящих красавицах», скрывающихся глубоко в кости челюсти и не выходящих наружу. Такие зубы называют ретинированными. Об этом рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.
Например, знакомьтесь: зубы мудрости («восьмерки»), частенько расположенные горизонтально! Они уютно устраиваются внутри челюсти, будто ожидая удобного момента.
Что же толкает зубы вести столь скрытный образ жизни?
- Эволюция уменьшила размеры человеческих челюстей, оставив прежним количество зубов.
- Генетика играет роль: возможно, вам достались большие зубы от предков вместе с маленькой челюстью.
- Иногда корни неправильно закладываются уже на этапе развития зуба.
Несмотря на свою тайную жизнь, ретинированные зубы могут доставить немало хлопот:
- Могут незаметно давить на соседние зубы, вызывая смещения и дефекты прикуса.
- Способны создать большую кисту ( размером с грецкий орех!) прямо в кости челюсти.
- Становятся источником неожиданных головных болей и мигреней.
Поэтому лучшее решение — консультация стоматолога. Опытный специалист оценит ситуацию и предложит подходящее лечение специально для вас.
«Будьте внимательны к своему здоровью, и пусть ваша улыбка останется яркой и безупречной!» - заключили специалисты.