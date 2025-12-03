Общество

Тайны спрятанных зубов: что такое ретинированные зубы и зачем с ними бороться?

Знали ли вы, что треть населения планеты имеет необычное расположение некоторых зубов? Да-да, речь идёт о тех загадочных «спящих красавицах», скрывающихся глубоко в кости челюсти и не выходящих наружу. Такие зубы называют ретинированными. Об этом рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.

Например, знакомьтесь: зубы мудрости («восьмерки»), частенько расположенные горизонтально! Они уютно устраиваются внутри челюсти, будто ожидая удобного момента.

Что же толкает зубы вести столь скрытный образ жизни?

Эволюция уменьшила размеры человеческих челюстей, оставив прежним количество зубов.

Генетика играет роль: возможно, вам достались большие зубы от предков вместе с маленькой челюстью.

Иногда корни неправильно закладываются уже на этапе развития зуба.

Несмотря на свою тайную жизнь, ретинированные зубы могут доставить немало хлопот:

Могут незаметно давить на соседние зубы, вызывая смещения и дефекты прикуса.

Способны создать большую кисту ( размером с грецкий орех!) прямо в кости челюсти.

Становятся источником неожиданных головных болей и мигреней.

Поэтому лучшее решение — консультация стоматолога. Опытный специалист оценит ситуацию и предложит подходящее лечение специально для вас.